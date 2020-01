Hacker achter Football Leaks brengt nu ook rijkste vrouw van Afrika in nauwe schoentjes KVDS

27 januari 2020

12u10

Bron: Reuters 0 Een Portugese hacker heeft naar eigen zeggen de honderdduizenden vertrouwelijke documenten gelekt die Isabel dos Santos – de rijkste vrouw van Afrika – in opspraak brachten. De documenten geven een niet zo fris beeld van hoe de dochter van de voormalige Angolese president José Eduardo dos Santos haar gigantische zakenimperium uitbouwde, dat geschat wordt op 2 miljard euro.

Het waren de advocaten van hacker Rui Pinto (31) die het nieuws maandag de wereld instuurden. Pinto kwam al eerder in het nieuws omdat hij ook achter ‘Football Leaks’ zat, waarbij 70 miljoen documenten werden vrijgegeven die licht werpen op het handelen van enkele voetbalclubs.

Imperium

Luanda Leaks was vorige week internationaal groot nieuws, nadat de documenten rond het imperium van Dos Santos uitgespit werden door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten en journalisten uit 20 landen.





Rui Pinto wordt momenteel beschuldigd van 93 misdrijven in Portugal, vooral omdat hij zich zonder toestemming toegang verschafte tot data en pogingen ondernam tot afpersing. Hij zit in de cel in afwachting van zijn proces. Het is niet duidelijk hoe de onthulling dat hij ook achter Luanda Leaks zit een impact zal hebben op de procedure. (lees hieronder verder)

Volgens zijn advocaten handelde Pinto alleen in het belang van het grote publiek. “Zonder het lek zouden politie en gerecht niets hebben gedaan”, klinkt het. “Dankzij onze cliënt heeft de wereld toegang tot de waarheid en werd een uitzonderlijk systeem van corruptie blootgelegd.”

Isabel Dos Santos zelf heeft al herhaaldelijk ontkend dat ze iets verkeerds deed. Vorige week werd ze evenwel formeel aangeklaagd voor fraude, verduistering en het witwassen van geld. Dat meldde de procureur-generaal van Angola toen.

