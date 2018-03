Hacker (37) die Chelsea Manning aangaf bij FBI dood in zijn appartement aangetroffen Redactie

19 maart 2018

04u30

Bron: AD 0 Een beruchte Amerikaanse hacker die onder meer bekendheid kreeg omdat hij klokkenluider Chelsea Manning aangaf bij de FBI, is dood in zijn appartement aangetroffen. Adrian Lamo was pas 37 jaar. Over de doodsoorzaak is niets bekend.

Lamo was pas 22 jaar toen hij in Amerika werd vervolgd wegens enkele omvangrijke inbraken op het netwerk van grote bedrijven, waaronder de New York Times, Yahoo en Microsoft. Hij bekende één inbraak, maar toonde berouw en werd uiteindelijk slechts veroordeeld tot huisarrest en een voorwaardelijke celstraf.

Volgens vader Mario Lamo, zie de dood van zijn zoon vrijdag via Facebook bekend maakte, had zijn zoon nooit criminele intenties met zijn computerhacks. ,,Hij deed het puur uit nieuwsgierigheid'', aldus zijn vader in de New York Times.

Uitgeleverd aan FBI

In 2010 werd Lamo benaderd door de toen nog als man bekendstaande militair Bradley Manning, die hem bekende 260.000 geheime documenten te hebben gelekt naar WikiLeaks. Lamo gaf Manning aan bij de FBI, wat later resulteerde in diens veroordeling tot 35 jaar celstraf. Door tussenkomst van de toenmalige president Barack Obama kwam Manning, die in de gevangenis inmiddels een vrouw, Chelsea, was geworden, vervroegd vrij.

De aangifte van Manning kwam Lamo op veel kritiek te staan, onder meer van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Anderen vonden hem juist een held. Of zijn dood iets te maken heeft met zijn verleden als hacker is onbekend.