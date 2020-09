Haarlok vermoorde president Abraham Lincoln levert 68.000 euro op KVDS

13 september 2020

22u23

Bron: ANP 6 Een haarlok van de vermoorde Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809-1865) heeft op een veiling in Boston inclusief kosten 81.250 dollar opgebracht, omgerekend ruim 68.300 euro. De pluk van vijf centimeter werd afgeknipt tijdens de lijkschouwing en aan Lyman Beecher Todd gegeven, een neef van de weduwe van Lincoln.

De directeur van de Posterijen in Lexington, Kentucky was aanwezig bij de autopsie en rolde, omdat hij zo snel niets anders kon vinden, het kleinood met bloedspetters en al in een telegram. Dat was naar hem gestuurd door een assistent, daags voordat de zestiende president van de VS in Ford's Theatre in Washington DC werd doodgeschoten door John Wilkes Booth. "Hair of A. Lincoln", schreef Todd er nog haastig met potlood bij.

Bieden

De opbrengst was iets meer dan waarop het veilinghuis RR Auction maximaal had gehoopt, 75.000 dollar. Het bieden begon op 10.000 dollar. Over de koper is niets bekend.





Lincoln wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse presidenten, onder meer om zijn leiderschap in de Amerikaanse Burgeroorlog en de afschaffing van de slavernij. Hij was de eerste president die vermoord werd tijdens zijn ambtsperiode. Later zouden nog James A. Garfield (1831-1881), William McKinley (1843-1901) en John F. Kennedy (1917-1963) volgen.