Haar vriend kwam om het leven, nu schittert Kaylee (19) met zijn vader op het schoolbal TTR

22 mei 2018

11u27

Bron: Daily Mail 0 Samen met haar vriendje zou Kaylee Suders (19) uit de Amerikaanse staat Pennsylvania schitteren op het eindejaarsfeest. Toen Carter Brown (19) een maand geleden overleed, had ze geen zin om zonder hem naar het bal te gaan. De vader van haar vriendje wilde Kaylee opvrolijken en vroeg haar mee uit naar het eindejaarsfeest.

15 april. Die dag staat voor altijd in het geheugen gegrift van de 19-jarige Kaylee. Een fatale crash maakte een einde aan het prille geluk van het jonge koppel. Carter reed van de universiteit naar huis om zijn vriendin te verrassen, maar stierf toen een auto op hem inreed. Robert Brown, de vader van Carter, vertelde het verschrikkelijke nieuws aan de vriendin van zijn overleden zoon. “Voor mij behoort Kaylee tot onze familie”, zegt de vader van Carter. “Ze is als een dochter voor me.”

"Hij was een geweldig persoon en mijn beste vriend", vertelt Kaylee aan Amerikaanse media. "Hij kon een hele kamer verlichten, hij kon je alles vertellen, hij was een van de beste mensen die ik ooit heb gekend en je kon niemand vinden die ooit iets slechts over hem zei." Het koppeltje was iets meer dan een jaar samen.(Lees verder onder de foto.)

Schoolbal

Kaylee zou samen met Carter naar het eindejaarsfeest gaan, maar die plannen schrapte ze onmiddellijk na het auto-ongeluk. Zonder hem zou ze zich nooit kunnen amuseren. De vader van Carter wist hoe hard het tienermeisje uitkeek naar het bal. "Toen het onderwerp ter sprake kwam, bleef ik denken dat mijn zoon zou willen dat ze ging. Dat bracht de bal aan het rollen." Robert vroeg de vriendin van zijn overleden zoon mee naar het feest.

Met tranen in haar ogen veranderde Kaylee van idee toen Robert haar vroeg om samen te gaan. “Ik was verrast. Het was hartverwarmend”, aldus Kaylee. “Ik moest geen seconde nadenken en antwoordde onmiddellijk ja op zijn vraag. Het was een geweldig idee van Robert om me mee uit te vragen.” Robert nam Kaylee op de avond van het schoolfeest mee uit eten op de plek waar zijn overleden zoon en het meisje hun eerste date hadden.

"Het is een fantastisch verhaal. En goed dat er zoveel aandacht voor is. Maar tegelijk is het ook een ontzettend droevig”, aldus Robert.