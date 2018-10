Haar vriend besmette haar bewust met HIV maar Diane nam wraak Joeri Vlemings

18 oktober 2018

17u12

Diane Reeve viel 16 jaar geleden als een blok voor Philippe Padieu. Vier jaar later stortte haar wereld in. Ze kwam erachter dat haar geliefde de ene vrouw na de andere bewust had besmet met HIV, ook Diane zelf. Maar de Amerikaanse uit Texas liet het daar niet bij. Ze nam wraak.

Diane Reeve heeft haar eigen vechtsportschool in het Texaanse Plano. Ook Philippe Padieu bleek een beoefenaar van vechtsporten. De twee vonden elkaar via een datingsite, toen Reeves huwelijk na 18 jaar op de klippen was gelopen. Het was haar tweede scheiding. Ze was 50 en wilde nog een laatste keer gaan voor een nieuwe vaste relatie. Met Philippe Padieu, een charmante, knappe Fransman. “Ik zag een Franse cowboy in hem.”

Het klikte meteen. Op het einde van hun eerste ontmoeting beloofde hij haar te zullen bellen. “Je kan mij vertrouwen”, zei hij, wat achteraf als zever in de oren van Reeve klinkt. De twee begonnen geregeld te daten. Padieu was een beveiligingsanalist voor een groot bedrijf, maar werd daar ontslagen toen Reeve een jaar samen was met hem. Hij ging lesgeven in de vechtsportschool van Reeve. De twee zagen elkaar drie-vier keer in de week.

Het sprookje zou 4,5 jaar duren, tot het huwelijk van Reeves dochter. Padieu was erbij en schoot zelfs een video, maar hij paste daarna plots voor het familie-etentje. “Ik kom niet mee, ik voel me niet lekker”, belde hij Reeve door met zijn gsm. Dat hij niet de vaste lijn gebruikte, vond ze al verdacht. Reeve was in alle staten omdat het diner voor haar heel belangrijk was.

Baarmoederhalskanker

Na het eten passeerde ze langs Padieu om te zien hoe de zieke het stelde. Hij was er niet. Reeve wachtte hem op en beluisterde intussen zijn voicemail. Dat kon ze, omdat ze zelf voor het abonnement van zijn gsm betaalde. Reeve hoorde ingesproken berichten van twee verschillende vrouwen, met wie hij duidelijk plannen had. Toen Padieu er na 1,5 uur eindelijk aankwam, vluchtte hij meteen weer weg van Reeve, die de achtervolging inzette. Na een tijdje ging hij dan toch aan de kant met zijn wagen en kwam het tot een fikse ruzie tussen het koppel. Hij klopte op haar auto en Reeve kreeg schrik: “Toen besloot ik dat het gedaan was”.

Reeve brak op een zaterdag met Padieu. Die maandag moest ze op medische controle bij haar gynaecoloog. Bleek dat ze het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus (HPV) had opgelopen. Reeve wist dat ze het via Padieu had. Het virus kan onder meer baarmoederhalskanker veroorzaken. De afwijkende cellen moesten operatief verwijderd worden.

Ze vond dat ze de andere dates van Padieu moest verwittigen en begon rond te bellen. Ze kreeg wisselende reacties bij in totaal negen vrouwen met wie Padieu een seksuele relatie had (gehad). Reeve sprak met drie van hen samen af. Later ontmoette ze nog een vierde dame in een jazzcafé. Die had al 1,5 jaar een open relatie met Padieu. Reeve vertelde haar over haar eigen ervaring met Padieu en over haar ziekteverschijnselen, waarvan ze meende dat ze die van Padieu had. Het was die vrouw van de jazz-bar die drie maanden later Reeves naam zou doorgeven voor een medische test, nadat ze zelf positief was getest op HIV.

Ook Reeve bleek positief: “Ik dacht meteen dat ik zou sterven”. Het was toen januari 2007. Verder medisch onderzoek bracht aan het licht dat Diane Reeve aids had. Haar immuunsysteem werkte dus niet meer zoals het hoorde. Daar kwam nog eens bij dat haar ziekteverzekering HIV niet dekte, terwijl de medicatie 1.700 euro per maand kostte.

Reeve sprak opnieuw af met de vrouw uit het jazzcafé. Ze vonden allebei dat ze Padieu moesten stoppen en dat ze klacht moesten indienen. De politie raadde hen aan om meer gevallen te verzamelen. Wat ze deden. De eerste die ook besmet met HIV bleek, was een buurvrouw van Padieu. Zij hielp de twee andere slachtoffers door nummerplaten te noteren van vrouwen die bij Padieu bleven slapen. Een hele klus, want hij dook elke avond met een andere vrouw in bed. Via een vriend konden ze via de nummerplaten achter de adressen van die vrouwen komen. Ze vonden dertien vrouwen die met het HIV-virus besmet waren.

In 2005 - anderhalf jaar voor de breuk met Reeve - was Philippe Padieu onder een valse naam, Phil White, naar de dokter gegaan voor nierstenen. Ook voor die visite had Reeve betaald. Ze had er nog de paperassen van. Zo kon via de onderzoeksrechter de medische achtergrond van Padieu worden achterhaald. De man bleek inderdaad zelf in 2005 gediagnosticeerd met HIV.

Van de dertien slachtoffers waren er naast Reeve maar vijf bereid te getuigen voor de rechter. Hun motivatie was niet alleen dat ze hem absoluut wilden stoppen, maar sproot ook voort uit de Texaanse wetgeving, die voorziet in de betaling van de medische kosten als aangetoond is dat de ziekte op misdadige wijze werd veroorzaakt. Philippe Padieu werd aangeklaagd voor “geweld met een dodelijk wapen”.

Het proces begon in 2009, drie jaar na de breuk en twee jaar na de HIV-diagnose van Reeve. Het ging er keihard aan toe - “nog brutaler dan ik had verwacht” - maar Reeve sloeg zich erdoorheen. DNA-onderzoek kon aantonen dat het HIV-virus van alle slachtoffers een en dezelfde bron had en dat die bron Padieu was. Ook bleek dat zijn HIV-diagnose van 2005 niet zijn eerste was. Padieu, toen 53, werd veroordeeld tot 45 jaar cel voor zesvoudige geweldpleging met een dodelijk wapen.

Niet overdraagbaar

Het moeilijkste voor Diane Reeve na haar afschuwelijke ervaring met Padieu was het vertrouwen in potentiële liefdespartners terug te krijgen. Maar in 2008 vond ze opnieuw de liefde. Met een man wiens broer gestorven was aan aids.

De medische wetenschap staat inmiddels zo ver dat Reeve slechts een pilletje per dag moet nemen. Ze kan ook zelf de ziekte niet overdragen, wat een hele opluchting betekende voor haar. Ze heeft nog altijd contact met de vrouw van het jazzcafé. “Als ik haar niet had ontmoet, dan zou ze zich nooit hebben laten testen, zou ze nooit mijn naam doorgegeven hebben, en zou ik zelf niet getest zijn geweest. We hebben echt elkaars leven gered.”

Diane Reeve stelde haar verhaal te boek in ‘Standing Strong: An Unlikely Sisterhood and the Court Case that Made History’.