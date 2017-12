Haar van zijn hond doet homejacker de das om kv

00u51

Bron: Le Parisien, The Telegraph 0 Thinkstock De Franse politie heeft een voormalige Britse militair gearresteerd die vorig jaar betrokken was bij de overval op een Brits-Duits koppel in hun kasteel in de Dordogne. De man werd opgepakt nadat agenten een haar van zijn Jack Russel aantroffen op de plaats delict.

De 57-jarige man, die vroeger lid was van de Britse elite-eenheid Special Air Service (SAS), werd samen met drie anderen verdachten aangehouden voor de overval op Ralph en Victoria Heinig op 15 november 2016.

De overvallers drongen die avond kasteel Château La Durantie binnen en hielden de eigenaars onder schot. Ralph en Victoria Heinig hadden op dat ogenblik gasten op bezoek en hun kinderen lagen boven te slapen. De homejackers spraken onderling Engels en spraken de eigenaars ook aan met hun naam. Ze dreigden ermee hen om te brengen en gingen er uiteindelijk vandoor met enkele duizenden Britse ponden uit een kluis. Daarnaast namen ze ook een horloge mee dat volgens het koppel meer dan 20.000 euro waard was.

Hondenhaar

De voormalige Britse elitesoldaat, die lokaal gekend stond als 'Derek', werd aangehouden nadat agenten alle Britten met een Jack Russell in de buurt hadden opgespoord.

In de woning van de man in het dorpje Charmé troffen de politie ook cocaïne, xtc-pillen en hasj aan. Ook zijn 28-jarige vermoedelijke handlanger werd opgepakt, alsook een man van 71 en diens vrouw, die de ex-militair zouden aangezet hebben tot de overval.

Professioneel

Ralph Heinig is erg tevreden over het werk van de lokale politie. “De verjaardag van de overval was net een maand geleden. We waren het wat vergeten, maar als je er dan opnieuw over nadenkt: je weet nooit waartoe mensen in staat zijn, dus het is een opluchting.”

De man is verrast te horen dat een militair betrokken is bij de overval. “Dat was een grote verrassing. Een van de mensen die erbij was, was erg professioneel en erg kalm, dus ik dacht dat hij dit al eerder gedaan kon hebben,” vertelt de man.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kasteel te huur

Ralph en Victoria Heinig kochten het verloederde Chateau de la Durantie tien jaar geleden voor 1,6 miljoen euro. Ze besteedden sindsdien 600.000 dollar aan de renovatie van het gebouw en verhuren het nu voor vakanties, als een locatie voor huwelijksfotografie en als filmdecor. Het kasteel biedt plaats aan 33 gasten, die voor een week tussen 10.700 en 16.455 euro neertellen, afhankelijk van het seizoen.