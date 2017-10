Haar vader dwarsboomde hun relatie, maar 40 jaar later trouwden ze toch 10u48

Bron: The Independent 112 rv Madeleine en Bill op hun trouwdag. Dat we niet samen uitgingen toen we jong waren, heeft ervoor gezorgd dat we allebei een heel rijk leven hebben gehad", meent Madeleine. Het was 1978 toen Bill Brookman aan Madeleine Coburn vroeg om eens samen een glas te gaan drinken in de lokale pub. Hij was toen 23, zij 16. Niet het leeftijdsverschil bleek een obstakel, maar Madeleines vader. Die vond de jonge Bill wat te "kunstzinnig" voor zijn dochter en verbood haar met hem om te gaan. Maar in 2008 ontmoetten Bill en Madeleine elkaar opnieuw, en sloeg de vlam over. De twee begonnen te daten en trouwden nadat Bill haar ten huwelijk had gevraagd op de radio.

"Het lot maakt rare capriolen, maar soms is het de moeite waard om veertig jaar te wachten", zegt Bill.





Omgangsverbod

Heel hun jeugd woonden ze op een boogscheut van elkaar. Bill zat samen met Madeleines oudere broer op school. In 1978, toen Bill een toneelstuk regisseerde waarin Madeleine een rol speelde, leerden ze elkaar wat beter kennen. Bill vroeg haar eens mee te gaan naar de lokale pub, maar dat was tegen de zin van Madeleines vader. Ze mocht niet, en haar vader verbood haar nog met die artistiekeling om te gaan. Madeleine en Bill verdwenen uit elkaars leven. Tot veertig jaar later, in 2008, toen ze elkaar toevallig terug tegen het lijf liepen bij een schoolproject. Bill raapte zijn moed samen en vroeg haar opnieuw op de date die veertig jaar eerder in het water was gevallen. Ze gingen samen naar dezelfde pub waar hij haar toen naartoe wilde nemen.

De twee werden later door BBC Radio 4 uitgenodigd en Bill besloot dat dit het uitgelezen moment was om Madeleine ten huwelijk te vragen. Hoewel ze niet meteen antwoordde, stemde ze enkele uren later toch in.



Madeleine meent niet dat er sprake is van verloren tijd, integendeel: "Dat we niet samen uitgingen toen we jong waren, heeft ervoor gezorgd dat we allebei een heel rijk leven hebben gehad. Dat we elkaar terug hebben gevonden, was heel bijzonder. We hebben echt geluk gehad".