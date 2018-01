Haar Tinder-ex kwam plots naast haar in de gym trainen, enkele minuten later was Molly dood Joeri Vlemings

25 januari 2018

08u36

Bron: Kent Live 127 De 23-jarige Molly McLaren werd op 29 juni vorig jaar in haar wagen op een parking in het Britse Kent doodgestoken met een keukenmes. De dader was haar 26-jarige ex, Joshua Stimpson, die ze via Tinder had leren kennen. Toen het uit was, stalkte hij haar, tot in de gymzaal. Enkele minuten later haalde de man een laatste, fatale keer uit. Stimpson staat nu terecht voor die feiten. De jury kreeg gisteren huiveringwekkende beelden van veiligheidscamera's te zien.

Joshua Stimpson werd nog op de parking in Chatham in Kent aangehouden waar hij net zijn ex in haar Citroën C2 had toegetakeld met messteken in haar hals en hoofd. Op bodycambeelden van de politie is Stimpson te zien met een bebloede T-shirt. "U moet mij hebben", zei hij. Stimpson geeft toe dat hij schuldig is aan doodslag maar ontkent dat het moord was. Volgens de aanklager had Stimpson nochtans "de executie van Molly nauwgezet voorbereid" en "volgde hij haar doen en laten om het moment uit te kiezen om haar te doden".

Joshua Stimpson en Molly McLaren hadden elkaar via Tinder ontmoet en hadden zeven maanden lang een relatie. Twaalf dagen voor haar dood had de universiteitsstudente het op 17 juni 2017 met Joshua definitief uitgemaakt. Ze waren al even uit elkaar geweest na vier maanden daten.

De jury kreeg gisteren in het Maidstone Crown Court beklijvende beelden van bewakingscamera's te zien. Molly is daarop aan het fitnessen in de Pure Gym aan het winkelcomplex Dockside in Chatham. Even later komt Stimpson binnengewandeld en legt zijn matje naast dat van zijn ex. Molly stapt op hem af en vraagt hem: "Volg je mij nu ook al?" De volgende beelden die afgespeeld werden in de rechtszaal waren die van de bodycam van de politie. Stimpson zat onder het bloed.

Molly had haar moeder nog ge-sms't en daarna gebeld: "Mama, hij is hier plots op de gym en ligt naast mij". Molly's moeder zei dat ze meteen naar huis moest komen. Dat heeft Stimpson op gruwelijke wijze verhinderd. Het moordwapen, een keukenmes, had hij twee dagen eerder aangekocht. In zijn wagen lag ook een bijl. Een getuige had nog geprobeerd om Stimpson uit de auto te sleuren en had zelfs het portier gebruikt om het been van de aanvaller te pletten, maar tevergeefs. Stimpson bleef maar uithalen met het mes.

Molly liep tijdens haar relatie met Joshua naar eigen zeggen "constant op eieren". Ze vond hem veeleisend en kinderachtig. Het slachtoffer had aan vrienden ook te kennen gegeven dat haar Joshua heel slecht reageerde op het afspringen van de relatie. "Ik heb het gevoel dat ik verdomme de hele tijd over mijn schouder moet kijken", whatsappte ze. Ze sms'te ook: "Ik ben bang van wat hij mij zou kunnen aandoen". Molly had de politie verwittigd en die had Stimpson de les gespeld en gewaarschuwd dat hij moest ophouden met Molly te stalken en te beschimpen op social media.