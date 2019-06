Haar man doodde hun vijf kinderen, zij vraagt de jury om hem niet de doodstraf te geven ses

12 juni 2019

16u46

Bron: CNN 36 In de Amerikaanse staat South Carolina heeft Amber Kyzer, moeder van de vijf vermoorde kinderen, de jury gevraagd om haar man niet ter dood te veroordelen. “Ik wil niet dat zijn familie door dezelfde pijn moet als ik.”

Na acht jaar huwelijk vroegen Amber Kyzer en Timothy Jones in 2012 de scheiding aan. Kyzer bleef achter zonder job, auto en rijbewijs. Het leek haar dan ook het beste om de kinderen aan hun vader toe te wijzen.

“Ik kon mijn kinderen niets bieden, ik kon niet voor hen zorgen”, zei ze. “Ik heb de beste beslissing gemaakt die een moeder kan maken. Ik vertrouwde mijn man. Hij beloofde om goed voor onze kinderen te zorgen.”

Op 28 augustus 2014 belde ze haar kinderen zoals altijd rond 19 uur, maar die keer was anders. Ze hoorde haar kinderen schreeuwen op de achtergrond en een van haar zoontjes leek naar adem te happen, vertelt ze. Haar echtgenoot verbrak de verbinding en nam daarna de telefoon niet meer op. Later moest ze vernemen dat haar ex-man hun kinderen, Mera (8), Elias (7), Nahtahn (6), Gabriel (2) en Abigail (1), had gedood.

Ontoerekeningsvatbaar

De advocaten van Jones pleitten ontoerekeningsvatbaarheid. De man zou zichzelf niet geweest zijn. Maar na drie weken proces bevond de jury hem wel degelijk schuldig aan vijfvoudige moord. De openbaar aanklagers vragen de doodstraf. Het is nu aan de jury om te beslissen welke straf hij krijgt.

Hoewel ze woedend is, vindt Kyzer niet dat haar man gestraft moet worden met de dood, ze smeekt zelfs voor zijn leven, in naam van de kinderen. “Hij heeft mijn kinderen op geen enkele manier compassie getoond. Maar ze zagen hun papa graag. Dus als ik namens mijn kinderen spreek, dan wil ik niet dat hij sterft. Ik ben hier niet voor mezelf, want als moeder wil ik het liefst dat hij doormaakt wat mijn kinderen hebben moeten doormaken. Niets, maar dan ook niets, rechtvaardigt wat jij hebt gedaan.”

Tijdens de hoorzitting wendde ze zich tot de man met wie ze ooit getrouwd was en vertelde hem hoe ze ooit van hem hield, net zoals hun kinderen. Jones, die tijdens een eerdere getuigenis van zijn vrouw geen enkele emotie toonde, veegde zijn tranen weg met een zakdoek.

De man stopte de lichamen van de kinderen in vuilniszakken die hij dumpte op een onverharde weg in Alabama. Een dikke week na het doden van de kinderen, werd hij tijdens het rijden geklist. Na zijn arrestatie beschreef hij hoe hij de kinderen om het leven had gebracht. Hij verstikte en wurgde hen, sommigen met zijn blote handen, anderen met een riem.

“Toen ik de details hoorde van wat hij met mijn kinderen heeft gedaan, dacht ik straf hem, straf hem zwaar. Maar ik heb vanaf het begin gezegd dat ik tegen de doodstraf ben”, zei Kyzer.

Ze wil ook niet dat de familie van haar ex-man de pijn voelt van het verlies van een zoon zoals zij zelf deed. “Als ik hem pijn zou mogen doen, zou ik dat doen. Dat is de moeder in mij die spreekt. Maar ik wil niet dat zijn ouders hun zoon moeten verliezen, zoals ik mijn kinderen verloor.”