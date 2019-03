Haar leraars zeiden dat er niets van haar zou worden, maar deze vrouw (23) bouwde met 120 euro eigen kledingmerk uit KVDS

Bron: Daily Mail, The Sun 0 Buitenland Minder dan drie jaar geleden was de Britse Briony Gorton (23) nog een verveelde studente die in het weekend in een juwelenzaak werkte. Ze besloot echter haar eigen baas te worden en slaagde er met een zelfontworpen bikinilijn in om een startkapitaal van amper 120 euro in zes maanden tijd om te zetten in 120.000 euro. En ze rondde intussen de kaap van het half miljoen.

Het ondernemerschap zat er al van jongs af in bij Gorton. Als tiener kocht ze kleren van amper een paar euro, die ze daarna met winst via eBay verkocht. “Mijn leraars zeiden dat er niets van me zou worden als ik geen tandje bijstak op school”, vertelt ze aan de Britse krant Daily Mail. “Ik haalde geen geweldige punten. Maar ik was er altijd rotsvast van overtuigd dat ik er wel zou komen.”

Bikini

Na het middelbaar begon ze aan een salesopleiding voor de mode-industrie aan de Manchester Metropolitan University, maar ze besefte al gauw dat ze eigenlijk aan het leren was om voor iemand anders te werken. “Ik wist dat als ik het echt wilde, ik het zélf ook wel kon”, zegt ze. “In de zomer van 2016 ontwierp ik een oranje bikinitopje met een slipje dat bezet was met Swarovski-steentjes. Daarop ging ik naar een plaatselijke stoffenwinkel en kwam ik in contact met een vriendin van mijn moeder die naaister was. Zij bracht mijn ontwerp tot leven.”





Maar Gorton had amper 120 euro cash die ze kon ‘investeren’. “De naaister maakte één exemplaar, dat ik onmiddellijk showde aan mijn 4.000 volgers op Instagram. Ik maakte ook een account op de online marktplaats Depop – dat zich op een iets jonger publiek richt dan eBay – en het ging meteen heel hard. Toen ik de volgende morgen wakker werd, had ik al een hele lijst met vragen. Ik rondde mijn eerste verkoop nog voor de lunch af.” (lees hieronder verder)

Ze zette de prijs op 70 euro en er vlogen meteen 100 bikini’s de deur uit. Het succes maakte dat ze besloot te stoppen met haar studie en haar eigen bedrijfje opstartte. In de keuken van haar moeder. “Iedereen zei dat ik gek was, maar het was de beste beslissing die ik ooit heb genomen”, zegt ze.

Elke week bracht ze een nieuw ontwerp uit en ze harkte tot 1.200 euro per dag binnen. Na een maand of drie, vier besloot ze samen met haar moeder dat ze genoeg zekerheid had om haar parttime job op te geven en voluit voor haar eigen zaak – Talliah Rose – te gaan. (lees hieronder verder)

Ze kreeg echter ook een tegenslag te verwerken. Ze had geen patent genomen op haar oranje bikini en een Chinees bedrijf maakte haar ontwerp na en begon het te verkopen voor amper 20 euro. “Ik kreeg via Instagram een berichtje van iemand die het me signaleerde”, vertelt ze. “Ze hadden zelfs gewoon de beelden van mijn sociale media genomen om hun namaak te promoten. Ik won juridisch advies in, maar zonder patent bleek ik geen been te hebben om op te staan. Ik was er enorm van aangedaan, want het wordt nog altijd verkocht. Het was een leermomentje.”

Moeder

Na de zomer besloot Gorton haar zaak uit te breiden naar meer dan alleen bikini’s. Ze begon overal stocks van kleding op te kopen, die ze dan zelf doorverkocht. “Dat was het moment dat ik besefte dat ik meer werkruimte nodig had en we breidden het huis van mijn moeder uit”, klinkt het. Een jaar later trokken ze in een kantoor, waar ook plaats was voor een fotostudio. Gorton leidt de zaak en haar moeder is haar zakenpartner. Gorton blijft ook de enige die de kleren showt. (lees hieronder verder)

Intussen krijgt ze steeds meer succes. Ze heeft al 161.000 volgers op Instagram en heel wat Britse reality-sterren – onder meer van Love Island en Ex on the Beach – dragen haar ontwerpen. “Vorige maand rondden we de kaap van de 20.000 orders”, vertelt ze. “En te bedenken dat we nog maar een jaar officieel bezig zijn.”

Ze is nu goed op weg om nog voor haar 25ste haar eerste miljoen binnen te halen. “Ik ging van 120 naar 120.000 euro in amper zes maanden”, zegt ze. “Intussen zijn we het half miljoen gepasseerd. Ik kocht me intussen twee Range Rovers en verraste mijn moeder met een Mini-cabrio. Dit jaar wil ik ook mijn droomhuis bouwen. Nu woon ik nog in een huurhuis met 4 slaapkamers. Niet slecht gedaan, he?”

