Haar in de boter tussen Italië en Frankrijk door vluchtelingenschip Aquarius

14 juni 2018

10u35

Bron: Belga 1 Er woedt een polemiek tussen Frankrijk en Italië nadat Rome het "vluchtelingenschip" Aquarius met 629 migranten aan boord toegang tot Italiaanse havens weigerde. Italië eist excuses na uitlatingen van de Franse vicepremier en dreigde even om een bezoek aan Parijs morgen af te blazen.

Macron gewaagde dinsdag van "cynisme en onverantwoordelijkheid" vanwege de Italiaanse regering. "Wij moeten praten met Italië, het is een grote partner, het is een groot buurland. De president en Giuseppe Conte hebben elkaar kort gezien op de G7 in Canada. Het was interessant, nuttig dat ze elkaar langer zien", zei Nathalie Loiseau.

"Niemand moet lessen geven aan een andere", zei de minister desgevraagd naar de uitlatingen van Macron. "Er zijn ook Italiaanse uitlatingen omtrent Frankrijk die te betreuren zijn."

Excuses

Even leek het water tussen beide naties behoorlijk diep te worden. Rome dreigde een bezoek van Conte aan Parijs af te blazen als er geen excuses van Frankrijk kwamen, maar zo ver zou het nu toch niet komen. "Macron en Conte hebben deze nacht een hartelijk gesprek over de telefoon gevoerd", zegt de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau

"Laat ons deze polemieken achter ons laten", vervolgde Loiseau. "Frankrijk is het land dat vorig jaar een recordaantal asielaanvragen heeft gekend, het is het op een na grootste land van de Europese Unie wat betreft asielaanvragen, in het bijzonder inzake herlokalisaties uit Griekenland en Italië."

"Wij nemen ons deel en wij werken uitgebreid samen met Italië", beklemtoonde de Franse politica. "Wij proberen met Italië Libië te stabiliseren. Wij zullen in Niger en Tsjaad asielzoekers zoeken om te vermijden dat zij de Middellandse Zee oversteken."

"Wij doen veel, maar het is waar: Europa moet meer en beter doen om Italië te helpen", vond Nathalie Loiseau.