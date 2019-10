Haar in de boter: Thaise koning neemt minnares alle titels af ADN

21 oktober 2019

17u22

Bron: ANP 1 Een paar maanden nadat ze werd aangesteld als 'koninklijke gemalin' van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn is Sineenat Wongvajirapakdi haar adellijke titels alweer kwijt. De koning heeft alle titels van zijn officiële minnares ingetrokken vanwege "ongehoorzaamheid aan de koning en koningin".

Sineenat was "te ambitieus", "begreep de gewoonten en tradities aan het Thaise hof niet" en "probeerde zich te verheffen tot de status van de koningin", aldus een verklaring van het paleis. "Het gedrag van de koninklijke gemalin werd als respectloos beschouwd."

De 34-jarige minnares van Vajiralongkorn is per direct al haar adellijke en militaire titels en onderscheidingen kwijt. Sineenat was lid van de koninklijke lijfwacht en verkeerde in die hoedanigheid al enkele jaren in de nabijheid van Vajiralongkorn. Hij promoveerde haar in mei, twee maanden voordat Sineenat officieel werd benoemd tot gemalin, tot generaal-majoor. Daarnaast was ze gevechtspiloot en verpleegster.

Vajiralongkorn promoveerde in mei niet alleen zijn latere officiële minnares, hij verraste ook vriend en vijand door een nieuwe koningin voor te stellen aan de Thai. De koning trouwde plotseling met Suthida Tidjai, die ook een rang heeft in de koninklijke lijfwacht. Zij is nog steeds koningin, maar zou volgens goed ingevoerde bronnen weinig tijd doorbrengen met Vajiralongkorn. Vooral Sineenat werd veelvuldig aan zijn zijde gezien.

Suthida Tidjai is de vierde vrouw van de Thaise koning. Zijn tweede echtgenote is uit Thailand verbannen en nummer drie heeft huisarrest. Of haar ‘ongehoorzaamheid’ ook voor Sineenat grotere gevolgen heeft, is nog onduidelijk.

