Haar beweging telt al 167.000 ‘leden’: linkse politica roept ontevreden Duitsers op om voorbeeld van gele hesjes te volgen LH

02 januari 2019

17u23

Bron: The Guardian 2 In Frankrijk voeren de gele hesjes al zeven weekends op een rij actie, Duitsland bleef voorlopig gespaard van protesten. De linkse politica Sahra Wagenknecht, ook parlementslid voor Die Linke, roept haar landgenoten nu op het voorbeeld van de Franse protestbeweging te volgen. Wanneer precies de eerste actie van haar beweging zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Getooid in een geel hesje nam Wagenknecht alvast een video op voor de kanselarij in Berlijn. “We zullen in 2019 zichtbaar zijn op straat”, kondigt ze aan. Met “we” bedoelt de politica haar ‘Aufstehen!’-beweging, die in september opgericht werd en na 100 dagen al 167.000 leden zou tellen. Volgens critici gaat het echter enkel om inschrijvingen voor de nieuwsbrief. De beweging heeft alleszins bijna 64.000 ‘likes’ op Facebook en kreeg de steun van prominente schrijvers, politicologen en historici.

Met ‘Aufstehen!’ probeert Wagenknecht vooral ontevreden Duitsers aan zich te binden en wil ze een alternatief bieden voor de linkse politieke partijen. De beweging werd echter niet door iedereen bij Die Linke op gejuich onthaald. Wagenknecht hoopt namelijk met de combinatie van een sociale en nationalistische agenda kiezers terug te halen die naar de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) zijn overgelopen.

“Regering voor de rijken”

“In Frankrijk hebben diegenen die al vele jaren niet zijn gehoord hun stem laten horen”, zei Wagenknecht in de 75 seconden durende videoclip. “Ze gaan de straat op tegen een president van de rijken. Volgens Wagenknecht heeft ook Duitsland “een regering voor de rijken”. “De autobedrijven blijven winst maken, en de mensen met oudere, dieselauto’s moeten de rekening betalen.” Volgens Wagenknecht moet “er meer weerstand zijn in Duitsland, en zijn er veel mensen nodig die bereid zijn om de straat op te gaan.”

Geen steun aan geweld

Ze zei aan de internationale pers in Berlijn dat de protesten in Frankrijk haar deden geloven dat er verandering kan teweeggebracht worden buiten de politieke partijen om. Wagenknecht benadrukte ook dat ze het gebruik van geweld niet steunde, maar zei wel te begrijpen dat mensen “de behoefte hebben om hun woede te uiten. Het komt niet uit het niets.”

“Ik denk dat het helemaal verkeerd is om de gele hesjes in Frankrijk tot geweld te reduceren,” zei ze nog. “De beweging is veel breder dan dat.”

Wagenknecht gaf toe dat het in Duitsland altijd moeilijker geweest is om mensen te overtuigen om op straat te protesteren. “Frankrijk heeft een heel andere protestcultuur dan Duitsland”, zei ze. “Maar iedereen die zich niet door de politiek vertegenwoordigd voelt, zal zich wel realiseren dat ze door protest druk kunnen uitoefenen op de overheid.”

Leider gibt es viele Menschen, die an #Weihnachten einsam und erschöpft sind. Lasst uns auch 2019 Druck machen gegen die Politik der Reichen. Lasst uns soziale Proteste auf die Straße und vor das Kanzleramt bringen. Lasst uns #Aufstehen wie die #Gelbwesten in Frankreich! pic.twitter.com/d5XLh9hc95 Aufstehen(@ aufstehen_de) link