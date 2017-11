Haalt Michelle Obama uit naar Trump? "Je tweet gewoon niet zomaar wat er in je opkomt" Redactie

15u17

Bron: The Guardian 0 "Je tweet gewoon niet zomaar wat er in je opkomt." Michelle Obama sprak duidelijke taal op een evenement van de Obama Foundation. "Ik heb het niet over een bepaalde persoon", voegde ze er nog snel aan toe. Maar toch interpreteerden velen haar uitspraken als een sneer aan het adres van president Donald Trump.

REUTERS Michel Obama.

De ex-first lady waarschuwde jongeren over de gevaren van sociale media op een evenement van de Obama Foundation. "Je tweet niet elke gedachte. De meeste eerste gedachtes zijn vaak niet voor publicatie vatbaar", aldus Michelle.

"Als je first lady of president bent, dan heb je veel macht. Dat impliceert dat je je ervan bewust bent dat ieder woord dat je uitbrengt gevolgen heeft." Een sneer naar Donald Trump die erom bekendstaat vaak emotioneel te tweeten? "Ik praat niet over een welbepaalde persoon", voegde Michelle nog toe, maar al snel was Twitter het erover eens: dit is wel degelijk een uithaal aan het adres van de president.

Michelle ging nog door en gaf mee dat je "juist moet spellen en goede grammatica moet gebruiken" wanneer je op sociale media post.

Tot slot had ze ook nog een boodschap voor de vrouwelijke stemmers in haar land. Het is volgens haar veelzeggend dat veel vrouwelijke stemmers Trump een betere vertegenwoordiger vinden. "Wie als vrouw niet voor Hillary Clinton koos, stemde tegen haar eigen belangen."