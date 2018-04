Haaien bijten surfers, wedstrijd wordt afgeblazen KVE

18 april 2018

09u35

Bron: ANP 0 Een surftoernooi in Australië is afgeblazen nadat twee mannen in het gebied waren gebeten door haaien. De organisatie spreekt volgens de Australische omroep ABC over een "unieke situatie'': de haaien komen af op aangespoelde walvissen, wat bijdraagt aan hun agressiviteit.

Twee surfers liepen maandag bijtwonden op in de buurt van Gracetown, in het westen van Australië. Een 37-jarige man moest vervolgens aan beide benen worden geopereerd. Een 41-jarige Deen raakte lichtgewond. Hij zei "veel geluk'' te hebben gehad. Het is onduidelijk of de mannen ten prooi zijn gevallen aan dezelfde haai.

De aanvallen hebben nu ook geleid tot de annulering van het Margaret River Pro-toernooi. De World Surf League liet de competitie uit veiligheidsoverwegingen voortijdig staken. Meerdere deelnemers hadden aangegeven er niet gerust op te zijn. "Twee haaiaanvallen in minder dan 24 uur, op maar een paar kilometer van het evenement'', schreef een Braziliaanse surfer. "Erg gevaarlijk, toch?''