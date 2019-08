Haaien bijten 3 slachtoffers in 24 uur aan zelfde strand in Florida jv

06 augustus 2019

09u52

Bron: CNN 34 New Smyrna Beach aan de oostkust van Florida staat bekend als ‘s werelds hoofdstad van haaienaanvallen. Die twijfelachtige reputatie werd dit weekend kracht bijgezet. Twee surfers en een derde slachtoffer werden er in amper 24 uur door een haai gebeten.

Zaterdag beet een haai in de linkerhand en -pols van de 20-jarige surfer Emily Comfort. Ze moest voor verzorging naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Daytona Beach.

Amper een half uur later was de rechtervoet van surfer Riley Petrovich (21) aan de beurt. Het slachtoffer wou niet naar het hospitaal worden overgebracht.

Nog geen 24 uur later stond de 51-jarige Peter Bourbeau tot aan zijn knieën in het water, toen ook zijn rechtervoet gebeten werd door een haai. De roofvis was volgens Bourbeau 1m20 lang. Hij beweerde dat hij de haai een trap gaf met zijn linkervoet en dat die daarop wegzwom.

Voorbij de pier van New Smyrna Beach zwemt er in het water heel wat voedsel rond waarop haaien de achtervolging inzetten, zegt Gavin Naylor van het Florida Museum of National History. Hij voegt eraan toe dat op die plek ook de beste golven voor surfers te vinden zijn. “Wie graag surft en meer bepaald op die plaats, heeft veel kans om tot op drie meter van een haai te naderen”, schreef Naylor in een mail aan CNN. “Surfers wéten dat. Ze melden geregeld dat ze haaien in dat gebied hebben gespot.” Redelijk grote haaien verrassen soms omdat ze zich tot in het ondiepe water wagen.