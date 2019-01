Haai stort zich op surfer (19) in Californië: “Mijn been zat in zijn muil” jv

10 januari 2019

12u01

Bron: sanluisobispo.com 0 De 19-jarige Amerikaanse student Nick Wapner surft al sinds zijn vierde, maar wat hij dinsdagochtend meemaakte, was hem nog nooit overkomen. Rond 10 uur ‘s ochtends beet een haai zich plots in zijn been. Wapner kon de aanval gelukkig afweren. Hij hield er 50 hechtingen aan over.

Nick Wapner ging dinsdagochtend met zijn vrienden surfen aan Sandspit Beach in het Montaña de Oro State Park bij San Luis Obispo. Een witte haai van zo’n 4,5 meter klemde plots Wapner vast, van aan zijn rechterenkel tot aan zijn linkerdij. “Het gebeurde allemaal zo snel, maar ik kijk achter mij en zag dat de haai mijn been in zijn muil had”, zei Wapner nadien. Hij stampte met zijn benen naar de haai en kon zich bevrijden. Hij kon daarna nog zelf met de auto naar het ziekenhuis rijden.

“Het kan een verkennende hap geweest zijn, zoals haaien wel vaker doen”, zei Park Ranger Supervisor Robert Colligan aan The Tribune. “Misschien beet de haai, besefte dan dat het niet was wat hij zocht en liet hij weer los.”

50 hechtingen

Een ‘milde beet’ dus, maar er waren toch 50 hechtingen nodig om de wonden van Wapner te naaien. Een paar diepe maar geen levensbedreigende verwondingen, volgens Colligan. “De tiener sprak er zelfs al over om weer zo snel mogelijk te gaan surfen in het water”, zei Colligan. Hij voegde eraan toe dat er langs de kuststrook van Morro Strand State Beach to Montaña de Oro waarschuwingsborden voor haaien staan, maar dat surfers en zwemmers op eigen risico de zee inmogen.

De plaatselijke surfersvereniging Still Frothy postte op Instagram een foto van Wapners surfplank, waarin de haai duidelijk een paar tanden had geplant.