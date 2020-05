Haai doodt surfer (26) in Californië kv - mvdb

10 mei 2020

06u12 5 UPDATE In het noorden van Californië is een 26-jarige surfer zaterdag overleden nadat hij in de buurt van Watsonville door een haai werd aangevallen. De feiten deden zich voor rond 13.30 uur op zo'n anderhalve kilometer van Manresa State Beach, zo hebben de autoriteiten gemeld.

Slachtoffer Ben Kelly overleed ter plaatse. Het is volgens de autoriteiten voorlopig onduidelijk over welke haaiensoort het gaat. Mogelijk een witte haai, schrijven lokale media. Als gevolg van de dodelijke aanval wordt de omgeving van het strand voor vijf dagen afgesloten voor het publiek.



Kelly was een gepassioneerd surfer die beroepsmatig eigen surfboards ontwierp, iets waarmee hij in zijn tienerjaren mee begonnen was. Rouwende vrienden hebben zondag aan een strandtrap bloemen en een gebroken surfboard neergelegd als eerbetoon. Kelly laat zijn vrouw Katie achter.



De stranden in de regio zijn momenteel omwille van de coronaviruspandemie sowieso van 11 tot 17 uur verboden terrein voor het publiek, maar het is wel toegelaten om het strand over te steken om te gaan zwemmen, lijnvissen, surfen of kajakken.