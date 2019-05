Haai doodt man voor de kust van Hawaï kv

26 mei 2019

01u39

Bron: Belga, ANP 0 Voor de kust van Maui, het op een na grootste eiland in de Amerikaanse staat Hawaï, is een man zaterdag dodelijk verwond door een haai. Het 65-jarige slachtoffer uit Californië werd aangevallen tijdens het zwemmen en overleefde het niet, melden lokale media. Het is naar verluidt de eerste dodelijke haaienaanval in de Amerikaanse staat in vier jaar.

Volgens ooggetuigen was de man enkele tientallen meters uit de kust toen hij werd aangevallen. Het is niet bekend om welke soort haai het gaat. Om welke haaiensoort het gaat, is niet geweten. De autoriteiten hebben Kaanapali Beach, het strand waar de aanval plaatsvond, tijdelijk afgesloten en plaatsten ook waarschuwingsborden.

De vorige keer dat iemand op Hawaï door een haai werd gedood was naar verluidt in 2015. Toen werd voor de kust van Maui een 65-jarige vrouw door een tijgerhaai gegrepen.