H&M-winkels Zuid-Afrika belaagd door woedende menigte na heisa rond 'coolest monkey in the jungle' Davine Lambert

19u12

Bron: AD 220 AFP Een H&M-winkel in Johannesburg werd overhoop gehaald. In Zuid-Afrika zijn meerdere H&M-filialen overhoop gehaald door boze demonstranten. De activisten beschuldigen het Zweedse modemerk van racisme naar aanleiding van de rel rondom de ' coolest monkey in the jungle-trui'.

Onder andere in Johannesburg, Sandton en Pretoria werden H&M-filialen gesloopt door een groep demonstranten. Ze trokken paspoppen en kledingrekken omver en gooiden kledingstukken op de grond. De acties zouden volgens lokale media georganiseerd zijn door de Zuid-Afrikaanse politieke oppositiepartij The Economic Freedom Fighters (EFF).

AFP Enkele paspoppen liggen op de grond nadat activisten de H&M winkel in Johannesburg overhoop haalde.

Ophef en excuses

Vorige week ontstond ophef over een afbeelding op de site van de modeketen. Op de foto draagt een donker jongetje een groene trui met de tekst: 'coolest monkey in the jungle'. Een Amerikaanse columnist van The New York Times merkte het tafereel op en plaatste een screenshot op Twitter met de tekst: "Have you lost your damned minds". De tweet werd massaal gedeeld.



Al snel na de ontstane ophef werd de foto door H&M verwijderd. De modeketen bood ook excuses aan. "We hadden het fout en het spijt ons erg", schrijft het bedrijf.

