H&M stelt diversiteitsmanager aan na rel om “racistische” trui kv

19u32

Bron: AP 0 EPA De Zweedse modeketen H&M deelt mee dat het bedrijf een diversiteitsleider aanstelt naar aanleiding van de publieke verontwaardiging over een reclamefoto waarop een zwart jongetje een trui met het opschrift “coolest monkey in the jungle” draagt.

H&M maakte dinsdag via Facebook bekend dat het een globale diversiteitsleider aanstelt die zich binnen het bedrijf zal buigen over thema’s als diversiteit en inclusiviteit. “Het recente incident was volledig onbedoeld, maar het demonstreert duidelijk hoe groot onze verantwoordelijkheid is als globaal merk,” zegt de modeketen, die aangeeft met de instelling van de nieuwe functie in te spelen op feedback uit de hele wereld.

In een e-mail aan persagentschap AP deelt H&M mee dat Annie Wu, een oudgediende van het bedrijf die momenteel aan de slag is als globaal directeur personeelsrelaties, de nieuwe functie op zich zal nemen.

Eerder deze maand verscheen de omstreden foto van het zwarte jongetje met de groene trui. Dat leidde tot wereldwijde kritiek dat H&M racistisch of op zijn minst dom is. Onder andere NBA-basketter LeBron James en rapper Diddy reageerden ontzet. De rappers The Weeknd en G-Eazy stopten hun samenwerking met H&M en in Zuid-Afrika waren er betogingen aan sommige H&M-winkels. In Europa bleven de reacties veelal uit.

Screenshot H&M Liam poseerde op de webshop van H&M met een groene hoodie aan met daarop het opschrift 'Coolest monkey in the jungle'.

De zaak toont aan hoe belangrijk het vandaag voor multinationals is om rekening te houden met verschillende culturele standpunten en gevoeligheden in hun markten.