H&M haalt opnieuw kleding uit de rekken: Arabisch woord voor Allah op sokken JC

29 januari 2018

22u02

Bron: The Independent 0 De kledingketen H&M heeft noodgedwongen een reeks sokken uit de handel gehaald, omdat de tekening leek op het Arabische woord voor Allah.

De tekening stelde een Lego-figuurtje met een drilboor voor. Het patroon dat onder de drilboor te zien is, zal voor een leek weinig reden tot aanstoot zijn. Draai je de tekening echter ondersteboven, dan zie je een patroon dat op het Arabisch schrift lijkt.

De Zweedse kledinggigant heeft zich verontschuldigd en stelt dat de gelijkenis "volkomen toevallig" is. "Bij H&M proberen we altijd producten aan te bieden waarvan we denken dat onze klanten ze op prijs zullen stellen", zegt een woordvoerder. "De afbeelding op de sok lijkt op een Lego-figuurtje, elke andere betekenis is toevallig en we verontschuldigen ons als dit motief iemand heeft beledigd."

H&M recalls Lego-themed socks after customers spot ‘Allah’ in design

A pair of socks caused a stir after several... https://t.co/eXJR9AhPFt Olly(@ ReviloGaza) link

Het nieuws volgt kort nadat H&M een hoodie met opschrift 'coolest monkey in the jungle' uit de rekken heeft gehaald. Dat kledingstuk veroorzaakte ophef na een advertentie waarin een zwarte jongen met de trui afgebeeld werd. Het leidde tot laaiende reacties op Twitter. Sommigen riepen zelfs op het bedrijf te boycotten. In Zuid-Afrika werden H&M-winkels zelfs even gesloten.