Gypsy moest jarenlang ziektes veinzen van moeder Dee Dee, tot ze er genoeg van had: haar ex-vriendje staat nu terecht voor brutale moord Joeri Vlemings

16 november 2018

10u01

Bron: Washington Post, Rolling Stone 0 Het moordproces van Nicholas Godejohn is begonnen in de Amerikaanse staat Missouri. Godejohn is het ex-vriendje van Gypsy Rose Blanchard, die hem had gevraagd om haar moeder Dee Dee te vermoorden. De 48-jarige vrouw werd in juni 2015 met zeventien messteken om het leven gebracht. Gypsy kreeg in 2016 tien jaar voor haar aandeel in de moord. De rechter hield rekening met verzachtende omstandigheden: Gypsy’s moeder leed aan een erge vorm van Münchhausen by proxy. Godejohn (29) staat sinds dinsdag terecht voor zijn rol in de brutale moord.

Het schrijnende verhaal van Gypsy en Dee Dee werd verfilmd in de HBO-reeks ‘Mommy Dead and Dearest’. Gypsy Rose Blanchard was ook te gast bij ‘Dr. Phil’, die haar in de cel ging interviewen.

Gypsy Rose is de dochter van Clauddine ‘Dee Dee’ Blanchard. Kort na haar geboorte in 1991 scheidden haar ouders. Haar moeder Dee Dee leed aan het syndroom van Münchhausen by proxy, een psychische aandoening waarbij patiënten bewust gefingeerde ziektes bij iemand anders, vaak hun kind, herhaaldelijk laten behandelen om medelijden op te wekken en aandacht te trekken. Het is een zware vorm van kindermishandeling. Dee Dee zette onder meer haar zogezegd fysiek en mentaal gehandicapte, ernstig zieke dochter vanaf haar achtste in een rolstoel, terwijl dat helemaal niet nodig was. Ze liet haar voeden via een sonde, haar hoofd kaal scheren, praatte haar leukemie, epilepsie en een spierziekte aan. Dee Dee beweerde dat haar dochter de mentale leeftijd van iemand van zeven jaar had.

De vrouw sloeg ook nog eens munt uit de vermeende vreselijke gezondheidstoestand van haar dochter. Ze woonden in een - roze - huis van een non-profitorganisatie, kregen uit verscheidene hoeken geld en trips aangeboden. “Het probleem van Dee Dee was volgens mij dat ze met een web van leugens was gestart en dat ze daar zelf niet meer uit geraakte”, zei Gypsy’s vader, Rod Blanchard aan BuzzFeed.

De moeder-dochter-relatie was totaal verwrongen. Gypsy ging mee in de hersenspinsels van haar moeder, zelfs toen het meisje goed begon te beseffen wat er gaande was. Ook al omdat er thuis represailles volgden als ze tegenpruttelde. Dan werd ze mishandeld. Tot haar emmer uiteindelijk toch serieus overliep. Op 14 juni 2015 verscheen op het gemeenschappelijke Facebookaccount van de moeder en haar dochter het bericht: “De trut is dood”. Even later bleek Nicholas Godejohn Clauddine Blanchard vermoord te hebben met zeventien messteken in haar rug. Gypsy was toen 24. Minder dan 48 uur later werden de twee aangehouden in Wisconsin, zo’n 1.000 km verder.

Gypsy Rose Blanchard had Nicholas Godejohn, uit Wisconsin, in 2012 leren kennen via een christelijke datingsite. Volgens Godejohn hadden ze voor het eerst seks in het mannentoilet van een bioscoopcomplex, waar Gypsy ‘Cinderella’ ging zien, verkleed als Disney-prinses. Godejohn beweerde dat hij zelf kampte met een dissociatieve identiteitsstoornis, wat erop neerkwam dat hij verschillende persoonlijkheden in zich droeg. Toen Gypsy aan een van Godejohns boosaardige alter ego’s vroeg om haar moeder te doden, bracht hij het moordplan ook ten uitvoer. Dat was op 14 juni 2015, terwijl Gypsy haar benen aan het scheren was in de badkamer. Godejohns motief: bij Gypsy te kunnen zijn. Volgens hem was de slachtpartij volledig Gypsy’s idee en voorzag zij hem ook van het moordwapen.

Zijn advocaten betwisten niet dat Godejohn de moord uitvoerde, maar zijn het wel oneens met de aanklacht van moord met voorbedachten rade. Volgens hen zou Nicholas Godejohn door zijn autismestoornis daartoe niet in staat zijn. Ze proberen de schuld dan ook volledig in de schoenen van Gypsy schuiven. “Nick zou gewoon alles gedaan hebben wat Gypsy maar verlangde”, zei Andrew Mead. “Hij was altijd meegaand.” In een interview met 20/20 eerder dit jaar bleek Gypsy het daarmee oneens te zijn: “Er is een groot verschil tussen iemand die een ander vraagt om iemand te doden en iemand die dat ook daadwerkelijk doet. Ik zou nooit iemand kunnen doden. Ik zou er fysiek niet toe in staat zijn.”

Volgens Mead had Godejohn nauwelijks vrienden, moest hij als job met een bord klanten naar een pizzatent lokken, en zat hij constant op het internet, zijn “venster op de wereld”.

Bezwarend voor Godejohn is dat uit zijn bekentenissen op band blijkt dat hij er voor de moord op Blanchard aan dacht om haar eerst te verkrachten. Dat deed hij uiteindelijk niet. Hij had net na de moord wel seks met Gypsy in haar huis in Springfield (Missouri). De rechter volgde de aanklager en vond Godejohns getuigenis een bewijs voor de voorbedachtheid.

Het proces loopt verder. Het is niet duidelijk of Gypsy Rose Blanchard al dan niet nog zal worden opgeroepen als getuige.