Gynaecoloog verminkt tientallen vrouwen met onnodige operaties: "Mijn dokter was verafschuwd" kg

25 juni 2018

14u35

Bron: The Guardian 0 In Australië komen steeds meer vrouwen naar voren die het slachtoffer werden van dokter Emil Gayed, een gynaecoloog die in de regio een beruchte reputatie opbouwde. Onder andere voerde de dokter onnodige en gevaarlijke operaties uit op zijn patiënten, die vaak uitmondden op infecties en andere complicaties. Ten minste één van zijn patiënten is gestorven als een gevolg van zijn behandeling.

Het gezondheidsdepartement van de Australische staat New South Wales lanceert een grootschalig onderzoek naar Gayed. Het roept slachtoffers in de regio op om zich te melden, en zette daarvoor speciale telefoonlijnen op in elk van de ziekenhuizen waar de man ooit werkte.

Midden juni werd bekend dat Gayed verdacht werd van onprofessionele praktijken die hij jaren geleden uitvoerde. Een eerste onderzoek startte in 2016, waarna snel werd beslist om de medische vergunning van de gynaecoloog in te trekken. Sindsdien kwamen steeds meer horrorverhalen aan het licht.

"Vagina bijna dichtgenaaid"

Tientallen vrouwen in de regio zeggen nog steeds te lijden onder de onomkeerbare gevolgen van de ingrepen. Eén vrouw zegt dat ze een onnodige en ongewenste verwijdering van de baarmoeder onderging in handen van Gayed. Dat terwijl de vrouw nooit toestemming had gegeven voor zo’n ingrijpende operatie.

Andere slachtoffers laten weten dat ze na ingrepen met zware complicaties kampten die vaak een tweede ingreep en ziekenhuisverblijf vereisten. Zo liet Christy, toen 20 jaar, haar vagina hechten door Gayed na haar bevalling. Een paar maanden daarna bezocht ze haar dokter om een uitstrijkje te laten nemen, iets wat een routineonderzoek moest worden.

“Mijn dokter was verafschuwd toen ze mij onderzocht," getuigt Christy aan The Guardian. "Ze zei dat Gayed mijn vagina bijna dicht had genaaid. Ze kon zelfs geen uitstrijkje nemen. Ze walgde echt en ze maakte zelfs een tekening voor me, van hoe het eruitzag.” Christy moest geopereerd worden om haar vagina te herstellen, maar zegt dat ze zich nog steeds “verminkt” voelt.

Ze zei dat Gayed mijn vagina bijna had dichtgenaaid.

Kanker

Minstens één patiënte is overleden nadat Gayed haar mismeesterde. De vrouw kampte met endometriumhyperplasie, een overwoekering van het baarmoederslijmvlies dat in sommige gevallen een voorbode is van baarmoederkanker. Tegen alle medische voorschriften in, werd het baarmoederslijmvlies van de vrouw operatief vernietiegd. Dat lijdde ertoe dat de vrouw kanker ontwikkelde en uiteindelijk stierf aan de ziekte.

"Ga niet naar Gayed"

Hoeveel slachtoffers er verder nog zijn, is niet zeker. Gayed was jarenlang actief in verschillende ziekenhuizen. De grootste vraag waar zowel de autoriteiten als de slachtoffer nu mee kampen, is hoe de dokter zolang kon wegkomen met zijn wanpraktijken. Doorheen zijn loopbaan bouwde Gayed immers een reputatie op in de regio.

Een jonge vrouw vertelt dat ze werd gewaarschuwd door één van de verpleegsters in het ziekenhuis waar ze wilde bevallen. “Ga niet naar Gayed”, zei een zorgkundige volgens haar. “Ik werd verteld dat hij okay is als je natuurlijk wilde bevallen, maar niet als je een ingreep moet ondergaan. Ze zeiden dat mensen terugkwamen met infecties en complicaties en dat er een hoop slechte dingen gebeurden."

Drie jaar later belandde de vrouw toch onder het mes van Gayed, toen ze een spoedkeizersnede moest ondergaan. Ze stierf bijna op de tafel, en had een bloedtransfusie nodig om er terug bovenop te komen.