Gynaecoloog in spe gooide roer om nadat baby overleed en heeft nu bestseller geschreven LH

15 februari 2019

16u26

Bron: Daily Mail, The Sun, de Volkskrant 0 Ooit werd de jonge Brit Adam Kay opgeleid tot gynaecoloog. Als therapie hield hij vijf jaar lang, terwijl hij zich kapot werkte, in het geheim een dagboek bij over de wantoestanden op de afdeling van het ziekenhuis waar hij werkte. Het resultaat is een boek, met zowel hilarische als grove anekdotes, dat met meer dan een miljoen verkochte exemplaren intussen een bestseller geworden is. Nu toert Kay Groot-Brittannië rond als komiek, maar hij breekt nog altijd in tranen uit als hij vertelt over de tragische gebeurtenis die een einde aan zijn dokterscarrière maakte.

“Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97 uur, beslissingen over leven en dood, een constante vloed aan lichaamssappen en een budget dat eerder gepast lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven van een arts in opleiding”, zo luidt de samenvatting van het boek, dat intussen in vijftien landen werd vertaald.

Ondanks de grove anekdotes is het volgens recensenten een fascinerend en ontluisterend boek. Kay is volgens fans geniaal in het beschrijven van de werkdruk in de ziekenhuizen van de NHS, de Britse openbare gezondheidszorg. “Zo grappig dat het pijn doet. De pijn en de humor zorgen samen voor iets wat heel erg goed, heel erg nobel en heel erg beminnelijk is”, aldus de bekende Britse komiek Stephen Fry. Anderen vinden dat de de auteur arrogant is tegenover patiënten of ergeren zich aan de harde verhalen in het boek. “Hij is niet goed begeleid, dat is duidelijk, maar het lijkt er ook niet op dat hij zelf hulp heeft gezocht”, zegt een andere criticus.

Ontsnappen aan realiteit

Adams therapie was vijf jaar lang in het geheim een dagboek bijhouden over zijn werk. Zijn aparte vorm van humor was bedoeld om de zware en verdrietige kant van het vak het hoofd te bieden. “Sommige artsen beginnen te drinken, anderen ontsnappen aan de realiteit met drugs. Schrijven over de werkdag werd mijn troost”, zegt hij daarover aan de Britse krant The Daily Mail.

Kay, die uit een familie van dokters komt, werkte vijf jaar lang tot hij erbij neerviel, soms honderd uur per week, en zwaar onderbetaald. Zo werd hij op een kerstdag gewekt door een telefoontje van een van zijn collega’s, omdat hij die dag een dienst moest draaien. Hij panikeerde tot hij besefte dat hij zich in zijn auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis bevond – hij was zo moe dat hij op kerstavond in slaap gevallen was. “En het mooie was dat ik uiteindelijk niet eens te laat was op mijn werk”, lacht hij.

Keiharde verhalen

Hij vertelt ook hoe hij huilde na een zoveelste meedogenloze nachtdienst en urenlang praat met een vrouw die net heeft gehoord dat ze gaat sterven. Maar de lezer wordt ook geconfronteerd met enkele gitzwarte, grove verhalen over het leven zoals het is in een ziekenhuis. Twee voorbeelden: een man die stijf van de cocaïne over een hek had geprobeerd te klimmen, met rampzalige afloop, of het verhaal van een man die een chocolade-ei met daarin een trouwring in de vagina van zijn vriendin had verstopt.

Gelukkig zijn er ook meer onschuldige verhalen, over bijvoorbeeld het moment dat hij per ongeluk het geslacht van de baby van zijn vriend verklapte. “De temperatuur in de kamer daalde met ongeveer tien graden”, herinnert Adam zich.

We hebben allemaal slechte dagen op het werk, maar mijn slechte dag heeft het leven van een gezin verwoest Adam Kay

Op de vraag waarom hij uiteindelijk voor de afdeling verloskunde en gynaecologie koos, antwoordde Adam: “De highs zijn erg hoog: het op de wereld zetten van nieuw leven, ouders begeleiden in een vruchtbaarheidskliniek. Je doet magisch en wonderbaarlijk werk. De goede dagen zijn fantastische hoogtepunten, maar daar staat tegenover dat de slechte dagen waarbij je door een diep dal gaat.”

En het was zo’n een slechte dag die hem het roer drastisch deed omgooien. “Tijdens een bevalling met keizersnede ging het vreselijk mis.” De baby overleed, de moeder zweefde op het randje van de dood. “We hebben allemaal slechte dagen op het werk, maar mijn slechte dag heeft het leven van een gezin verwoest”, zegt Adam daarover. “Ik huilde een uur lang na het voorval en kon een halfjaar niet meer lachen.”

Tranen in ogen

Elke keer dat hij over het incident vertelt - Adam is nu een succesvol schrijver en komiek in zijn thuisland -, komen tranen in zijn ogen. “Vroeger werd ik nog wekelijks minstens één keer per week wakker in het zweet”, zegt hij aan The Daily Mail. “Dat is niet meer gebeurd sinds ik over de gebeurtenissen praat. Ik had wellicht te kampen met een soort posttraumatische stress.”

“Ik krijg veel berichten van artsen die zeggen dat het boek hun ervaringen weerspiegelt, en ze zijn van overal ter wereld. Alle artsen hebben patiënten en verhalen die ze niet kunnen vergeten. Ten minste één op de dertig artsen schrijft me over iets dat ze nog nooit eerder aan iemand anders hebben verteld.”