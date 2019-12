Guy werd door politie aanzien voor voortvluchtige vijfvoudige moordenaar: “Wat ik heb meegemaakt, gaat je verstand te boven” KVE

10 december 2019

16u46

Bron: BFM-TV 2 Op 11 oktober sloeg de Schotse politie hem op vraag van de Franse autoriteiten holderdebolder in de boeien op de luchthaven van Glasgow. Guy Joao werd verward met de voortvluchtige vijfvoudige moordenaar Dupont de Ligonnès die al jarenlang spoorloos is. Joao heeft voor het eerst met de pers gesproken over de hallucinante gebeurtenis die hem is overkomen.

Xavier Dupont de Ligonnès is spoorloos sinds in april 2011 de lichamen van zijn echtgenote en vier kinderen werden ontdekt in Nantes, onder het terras van de gezinswoning. De toen 50-jarige vader werd meteen verdacht van de moorden en stond internationaal geseind. Maar de man kon al die jaren niet gevat worden.

Op 11 oktober van dit jaar leek er plots een grote doorbraak in de maak toen de politie een man arresteerde op de luchthaven van Glasgow. “Xavier Dupont de Ligonnès is eindelijk opgepakt”, klonk het in de Franse pers.

Er volgde meteen een huiszoeking in het huis van Joao in Limay in het Franse departement Yvelines. De deur van de woning werd zonder pardon ingebeukt.

Koude douche

Maar de volgende dag al volgde er een koude douche voor de politiediensten en rees er ernstige twijfel of ze wel de juiste man hadden. De vingerafdrukken van de opgepakte verdachte bleken maar zeer gedeeltelijk overeen te komen met die van Dupont de Ligonnès. Het daaropvolgende verdict was onverbiddelijk: de gearresteerde man was dus niet de voortvluchtige moordenaar.

Vrienden en buren van Joao, een zeventiger van Portugese origine, konden ook nauwelijks geloven dat hij verdachte nummer één zou zijn van zo’n gruwelijke misdaad. En gelijk hadden ze. Maar voor Joao was het kwaad wel geschied. Twee maanden later heeft hij die traumatiserende gebeurtenis nog niet verwerkt.

Schadevergoeding

“Wat ik heb meegemaakt, gaat je verstand gewoon te boven”, verklaarde hij over de blunder van het Franse gerecht. De man kan die verbijsterende historie ook niet zomaar achter zich laten omdat de “gekte” maar blijft duren. Tegenover de Franse pers klaagde hij over een gebrek aan respect.

“Ik heb op 1 november een brief gestuurd naar de minister van Justitie, zodat ik een schadevergoeding krijg voor de ingebeukte voordeur”, aldus de zeventiger. “Maar ik heb zelfs nog steeds geen antwoord ontvangen.”

Info #M6 #12H45. Guy Joao: « J’ai envoyé un courrier le 1er nov à la ministre de la Justice, pour que l’on me rembourse une porte qui a été détériorée lors de la perquisition à mon domicile. Je n’ai toujours pas reçu de réponse. On nous manque de respect dans cette histoire. 3/4 pic.twitter.com/w9B5SNPyUe François Vignolle(@ frvignolle) link

Lichtpuntje

Toch is er voor Joao na al die tegenslagen nog een lichtpuntje. Hij vertelde hoe dankbaar hij is voor de niet aflatende steun van familie en vrienden. Vanaf bekend werd dat de man was opgepakt, verwittigden ze de politie om te melden dat het gerecht op het verkeerde spoor zat. Ze zijn altijd blijven geloven in de onschuld van Joao. Het is op zulke momenten dat je je echte vrienden leert kennen. En deze man heeft er gelukkig veel.

Sinds de flater heeft het Franse gerecht de zoektocht naar de echte vijfvoudige moordenaar opnieuw hervat.