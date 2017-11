Guy Verhofstadt slachtoffer Turkse hackaanval Jeroen Schmale

11u13

Bron: AD.nl 1 Photo News Guy Verhofstadt. Oud-premier Guy Verhofstadt is het het slachtoffer geworden van een aanval van een Turks hackcollectief. Zijn twitteraccount werd gisteren tijdelijk overgenomen door – zeer waarschijnlijk – de Turkse groep Ayyildiz Tim.

Verhofstadt, huidig fractieleider van de Liberalen in het Europees Parlement, is kritisch op het beleid van de Turkse president Erdogan, net als de Nederlandse voormalige Europarlementariër Joost Lagendijk. Ook zijn account werd gehackt. De politicus van de Nederlandse oppositiepartij GroenLinks komt al ruim een jaar het land waar hij met zijn Turkse echtgenote woont niet in. Derde getroffene is journalist Jan Eikelboom. Hij deed in het verleden veelvuldig verslag vanuit het Midden-Oosten.



Tegenover de website waz.de verklaart Ayyildiz Tim dat hun actie een protest is "tegen de extreem racistische houding van België en Nederland tegenover Turkije en moslims". Het zou ze vooral gegaan zijn om vertrouwelijke communicatie op Twitter, die loopt via zogeheten Direct Messages, te onderscheppen.



Eikelboom kreeg gisteren van een contact op Twitter een linkje doorgestuurd via een privé-berichtje, een DM. "Ik zeg niet wie het is, maar hij heeft met Turkije te maken. In het linkje stond zoiets als: ‘Ik heb een artikel geschreven, wil je er even naar kijken?’ Daar klikte ik op en toen kreeg ik direct een scherm waarop stond: "Deze pagina is momenteel niet beschikbaar". Direct kon ik mijn eigen Twitter-account niet meer in en kreeg ik een mail dat mijn wachtwoord gereset was vanuit Istanboel. Toen dacht ik: holy shit.’’

Waarom ik denk dat ik door Turken ben gehackt: vanuit Istanbul is ingelogd op mijn account, mijn Twitter-settings zijn naar Turks omgezet. En vanuit mijn account is een persoonlijke DM verstuurd naar een criticus vd Turkse regering. #scary Jan Eikelboom(@ janeikelboom) link

Eng

De journalist zocht direct contact met Twitter om zijn account te resetten. "Dat duurde alles bij elkaar zo’n twee à drie uur. In die tijd was het linkje waar ik op had geklikt al naar veel contacten van mij gestuurd via DM. Maar ook was er een boodschap gestuurd naar de Duitse Koerden-expert Tobias Huch. Hij is erg kritisch op het beleid van president Erdogan. Wij volgen elkaar op Twitter en hij dacht dus dat ik beroepsmatig contact met hem zocht." Eikelboom noemt die poging ‘eng’.



Tegenover waz.de verklaart Huch dat hij uit voorzorg een ‘wegwerpnummer’ had gegeven. Hij had het vermoeden dat het nummer voor ‘dreigoproepen’ gebruikt zou kunnen worden, want de vraag van Eikelboom kwam hem bekend voor als phishing-verzoek. "Dit zijn gerichte aanvallen tegen democraten, journalisten en mensenrechtenactivisten die eerlijk zijn over het Turkse regime." Huch gaat ervan uit dat de hackers in contact staan met de Turkse overheid.



Ook Eikelboom vermoedt een rol van de Turkse geheime dienst bij deze aanval. Een woordvoerder van de Turkse ambassade in Den Haag kan niet reageren op de gebeurtenissen.

My account was hacked today. Several followers received a DM. Pls do not click on the link in that message. Seems I am back in control again Joost Lagendijk(@ joostlagendijk) link

Dit is eng: de (vermoedelijk) Turkse hackers hebben vanuit mijn account een DM gestuurd naar een koerden-expert, waarin ze om zijn contactgegevens vragen. pic.twitter.com/hONbuRJ7XX Jan Eikelboom(@ janeikelboom) link