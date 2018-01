Guy Verhofstadt, "een van de twaalf mensen die 2018 wel eens om zeep zou kunnen helpen" TT

19u51

Bron: Politico 272 EPA Guy Verhofstadt. Het is een twijfelachtige eer, maar ex-premier Guy Verhofstadt prijkt in 2018 in het lijstje van twaalf mensen die volgens de Europese nieuwswebsite Politico.eu het jaar voor u wel eens om zeep zou kunnen helpen. De fractieleider van de liberalen in het Europees parlement dreigt dit jaar bijvoorbeeld een " boosaardige Vlaamse kerstman" te worden en zou wel eens moeilijk kunnen gaan doen in het brexitdossier.

Politico maakte het lijstje "louter ter vermaak", maar de verwachting is toch dat de twaalf genomineerden dit jaar op bepaalde momenten het nieuws zullen gaan domineren en daarbij de lezer zullen doen terugverlangen naar 2017.

Naast "de persoon die Megan Markle in het traditionele Britse protocol zal moeten dwingen", de wielrenner Chris Froome en de "wraakbrigade" van de #metoo-beweging bevat het Politico-lijstje met de 'dirty dozen' uiteraard vooral politici, en daarbij toch een opvallende naam: Guy Verhofstadt. De liberaal is de brexitonderhandelaar voor het Europees parlement en toont zich daarin streng voor de Britten die uit de EU willen stappen.

"Oppassen dat hij zijn hand niet overspeelt"

Maar, zo wijst Politico er fijntjes op, eigenlijk speelt Verhofstadt geen formele rol van betekenis en bokst hij nogal wat boven zijn gewicht. "Hij heeft de kunst van de oneliner in de vingers, maar hij moet oppassen dat hij zijn hand niet overspeelt." De "boosaardige Vlaamse kerstman" schept daarbij onmogelijke verwachtingen bij de remainers in het Verenigd Koninkrijk. "Stop met het schrijven van cheques die je niet kan inwisselen met jouw democratisch mandaat, Guy", is de raad van Politico aan Verhofstadt.

De nieuwssite die gespecialiseerd is in Europese politiek sneert ook nog eens naar het Europese parlement, dat "vooral goed is om een klein probleem in de politieke besluitvorming uit te vergroten om zijn eigen macht uit te breiden".

Wie nog?

De brexit en de Britse politiek zijn in het lijstje van twaalf ook nog vertegenwoordigd door Arlene Foster, de leider van de Noord-Ierse Unionisten, de partij die premier Theresa May gedoogsteun geeft. Foster kan May het leven elk moment van het jaar zo zuur maken als ze maar wil door haar steun in te trekken. Of zoals Politico het schrijft: de dingen verpesten is zowat de modus operandi van de DUP.

Ook nog in de 'dirty dozen': Satoshi Nakamoto, de man achter de bitcoin, Ajit Pai, de man die de netneutraliteit in de VS geschrapt heeft, media-icoon Rupert Murdoch, de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi, 'slimme' speakers als de Alexa van Amazon of Google Home, SUV-bestuurders in de stad en uiteindelijk misschien nog de beste: "Iedereen die betrokken is bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november."