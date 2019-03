Guy Verhofstadt: “Ik verwacht deze week doorbraak in de brexit” Gunter Van Stappen ADN

31 maart 2019

13u35

Bron: VTM Nieuws 0 Guy Verhofstadt, hoofdonderhandelaar namens het Europees parlement voor de brexit, hoopt op en verwacht deze week een doorbraak in de brexitsaga. “Ik blijf optimistisch dat er volgende week maandag een akkoord zal zijn over een douane-unie”, zegt Verhofstadt vandaag in de studio van VTM Nieuws.

Het Britse Lagerhuis heeft het echtscheidingsakkoord met de EU vrijdag voor een derde keer afgewezen. De impasse rond de brexit lijkt daarmee compleet. De Britse premier Theresa May en haar regering staan onder hoogspanning. De deadline van 12 april komt dichterbij en het Verenigd Koninkrijk en de EU staan (opnieuw) voor een cruciale week. Morgen is het Britse Lagerhuis opnieuw aan zet, de komende dagen gaat het stemmen over mogelijke scenario’s voor de brexit.

Douane-unie

Ondanks de onweerswolken boven het dossier, blijft onderhandelaar Guy Verhofstadt optimistisch over een mogelijke doorbraak. Hij hoopt met name op een doorbraak rond het scenario van een douane-unie.



Een voorstel voor een douane-unie is de voorbije keren telkens weggestemd door het Britse parlement. “Maar dat is het voorstel dat wel het best gescoord heeft”, zegt Verhofstadt. “Ook bij de publieke opinie scoort dat het beste. En het zou een pak problemen vermijden: bedrijven kunnen goederen blijven importeren en exporteren. En het zou ook het Ierse probleem oplossen.”

“Bedroevend”

Verhofstadt beseft dat de harde brexiteers zich verzetten tegen zo’n douane-unie. “Maar ik denk dat een akkoord mogelijk is. Hopelijk krijgen we voor het eerst een partijoverstijgende consensus”, klinkt het. “Nu plaatst men het partijbelang nog te vaak boven het belang van de natie. Labour denkt alleen aan Labour en de Conservatieven denken alleen aan de Conservatieven.” Die partijpolitieke strijd bestempelt Verhofstadt als “bedroevend”. “Brexit is de kogel in een wapen geworden, een instrument om elkaar pijn te doen.”

Op tijd

“Ik blijf optimistisch: ik verwacht en hoop deze week op een doorbraak”, stelt hij. “Als de Britten zo stemmen, zijn wij bereid om dat als EU onmiddellijk op te nemen in de politieke verklaring. Dat zou het beste zijn wat ons kan overkomen: lang uitstel is absoluut af te raden. We hebben andere zaken te doen.”

Als er over de douane-unie een overeenkomst zou kunnen gevonden worden, kan dat volgens Verhofstadt nog perfect op tijd geregeld worden om de brexit binnen de afgesproken termijnen af te handelen.

