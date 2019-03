Guy Verhofstadt: “Ik verwacht deze week doorbraak in de brexit” Gunter Van Stappen

31 maart 2019

13u35

Bron: VTM Nieuws 0 Guy Verhofstadt, hoofdonderhandelaar namens het Europees parlement voor de brexit, hoopt en verwacht deze week een doorbraak in de brexitsaga. “Ik blijf optimistisch dat er volgende week maandag een akkoord zal zijn over een douane-unie”, zegt Verhofstadt vandaag in de studio van VTM Nieuws.

Een voorstel voor een douane-unie is de voorbije keren telkens weggestemd door het Britse parlement. “Maar dat is het voorstel dat wel het best gescoord heeft”, zegt Verhofstadt.

“Ook bij de publieke opinie scoort dat het beste. En het zou een pak problemen vermijden: bedrijven kunnen goederen blijven importeren en exporteren. En het zou ook het Ierse probleem oplossen. Dat wil wel zeggen dat Groot-Brittannië zelf geen handelsakkoorden kan sluiten. Er zal veel tegenstand zijn van de harde brexiteers, maar ik denk dat een akkoord mogelijk is.”



“Ik blijf optimistisch: ik verwacht en hoop deze week op een doorbraak”, stelt hij. “Als de Britten zo stemmen, zijn wij bereid om dat als EU onmiddellijk op te nemen in de politieke verklaring. Dat zou het beste zijn wat ons kan overkomen: lang uitstel is absoluut af te raden. We hebben andere zaken te doen.”

Bekijk ook: