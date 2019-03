Guy Verhofstadt: “Europa is in gevaar” Arie Elshout

07 maart 2019

11u19

Bron: De Volkskrant 5 Een hoge Britse delegatie werkt in Brussel aan een aanpassing van de brexitdeal. Maar de gesprekken met de EU zitten muurvast. Guy Verhofstadt, de brexitcoördinator van het Europees Parlement, stelt dat ons continent in gevaar is.

Guy Verhofstadt (65) oordeelt hard over de Britse politiek. Als Europese federalist is hij voor de brexiteers de antichrist, andersom moet hij niks van hen hebben. Maar volgens de oud-premier en leider van ALDE, de liberale fractie in het Europees Parlement, hebben de Britten een veel fundamenteler probleem dan de brexiteers. Het algemeen belang doet er nauwelijks toe.

"Het grootste obstakel voor een brexitakkoord is het Britse politiek systeem. Daarin staat niet het nationaal belang voorop maar de strijd tussen oppositie en meerderheid, tussen Labour en Conservatieven. De brexit wordt gebruikt om elkaar te beschieten. Zo kom je er moeilijk uit."

