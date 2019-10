Guy Verhofstadt: “Brexitdeal die er nu ligt, was eerste EU-voorstel dat May afwees” Redactie

18 oktober 2019

09u09 1 Het brexitakkoord dat Boris Johnson op de valreep met de EU sloot, is dezelfde deal die de EU drie jaar geleden al voorstelde aan gewezen eerste minister Theresa May. Dat heeft Guy Verhofstadt gezegd, die namens het Europees parlement de brexitonderhandelingen opvolgt.

“Het is de deal die May niet wou aanvaarden, om de Noord-Ierse DUP niet ontevreden te stellen”, zei Verhofstadt in ‘De ochtend’ op Radio 1.



Brits premier Johnson heeft er vertrouwen in dat het Lagerhuis morgen instemt met de deal, maar Verhofstadt is voorzichtig. “Wij beginnen pas met onze procedure als we zeker zijn dat het akkoord geratificeerd wordt door het Brits parlement”, klinkt het. De ratificatieprocedure volgt na de stemming morgen.

Volgens Verhofstadt bestaat er een mogelijkheid dat alles tegen 31 oktober rond is. Een andere optie is nieuw uitstel. “De EU zal alleen verlenging toestaan als het Britse parlement een weg kan aanduiden hoe de impasse opgelost zal worden”, aldus Verhofstadt. De laatste mogelijkheid die hij ziet, is dat de Britten Artikel 50 intrekken en in de EU blijven.

In een ‘no deal’-scenario gelooft hij niet. “Een van de redenen waarom Johnson nu zijn kar heeft gekeerd, is de wetenschap dat dat in de Britse regering een absolute catastrofe zal veroorzaken”, luidt het. “Er komen zodanig veel alarmerende berichten vanuit de samenleving, dat Johnson beseft dat hij dat niet kan doen.”

