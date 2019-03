Gulle schenker doneert 1,2 miljoen euro aan Nederlandse Universiteit Utrecht AW

18 maart 2019

11u46

Bron: Belga, AD.nl 0 De Universiteit Utrecht heeft de grootste nalatenschap in haar geschiedenis gekregen. Oud-studente Annie van Leerzem liet haar hele vermogen van 1,2 miljoen euro na aan de onderwijsinstelling waar zij in de jaren vijftig geneeskunde studeerde.

De Universiteit Utrecht meldt op haar website dat de nalatenschap van Van Leerzem is ondergebracht in een fonds op naam: het Familie van Leerzemfonds. Het geld komt ten goede aan klinisch wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers op het gebied van interne geneeskunde.



De overleden Bilthovense bepaalde dat de erfenis specifiek moet worden aangewend voor ‘patiëntgebonden onderzoek’. “Dus naar onderzoek dat direct ten goede komt aan de patiënt, zoals medicijnonderzoek of het effect van een specifieke behandeling.”

Sober leven

Annie van Leerzem (1933) groeide op in Rotterdam als enig kind. In 1959 studeerde zij af aan wat toen nog de Rijksuniversiteit Utrecht was. Hoewel Van Leerzem haar hele leven ingeschreven bleef in het medisch register van huisartsen, oefende zij dit vak nooit uit. De zorg voor haar beide ouders eiste al haar aandacht op.

Haar ouders overleden vrij kort na elkaar eind jaren negentig, toen zij zelf al in de zestig was. Tot haar dood bleef Van Leerzem alleen en leidde een sober en betrekkelijk teruggetrokken leven, aldus de universiteit.

Afscheid

Als enige erfgenaam wilde de universiteit ook zorg dragen voor een respectvol afscheid. Zo was een delegatie van het Universiteitsfonds aanwezig bij de bijzetting van de urn met de stoffelijke resten van Van Leerzem.