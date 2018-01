Guggenheim Museum weigert schilderij uit te lenen aan Trump, maar biedt hem in ruil gouden toilet aan kv

26 januari 2018

00u24

Bron: Washington Post 0 De aanvraag van het Witte Huis om een bekend kunstwerk van Vincent Van Gogh te mogen uitlenen, kreeg een njet van het Guggenheim Museum in New York dat het stuk momenteel in bewaring heeft. Maar de curator bood wel een alternatief aan: een gouden toiletpot. Dat schrijft de krant Washington Post die de e-mailcorrespondentie kon inkijken.

Donald en Melania Trump wilden Van Goghs ‘Landscape with Snow’ naar verluidt ophangen in hun privévertrekken. Nancy Spector, de curator van het Guggenheim in New York, liet hen echter weten dat dit niet mogelijk was, maar bood hen in de plaats daarvan een ander werk aan: een 18-karaat gouden en volledig functionerend toilet.

Overdadige rijkdom

De kunstenaar “wilde het aanbieden aan het Witte Huis voor een uitlening op lange termijn”, schreef Spector in een reactie op de vraag van het Witte Huis. Ze voegde eraan toe dat het kunstwerk “uiteraard bijzonder waardevol en ietwat fragiel is, maar dat [het museum] alle instructies voor de installatie en het onderhoud ervan zou voorzien”.

Het toilet, getiteld ‘America’, is een werk van de hedendaagse kunstenaar Maurizio Cattelan en steekt volgens kunstcritici de draak met de overdadige rijkdom in de Verenigde Staten. Een jaar lang werd de wc-pot tentoongesteld in een openbare toiletruimte op de vijfde verdieping van het Guggenheim, waar bezoekers er gebruik van konden maken.

Voorliefde voor goud

Presidenten en first ladies lenen wel vaker belangrijke kunstwerken uit om het Witte Huis mee te decoreren. Zo hadden de Obama’s bijvoorbeeld een voorkeur voor abstracte kunstwerken van onder andere Mark Rothko en Jasper Johns.

Het zou in feite niet verbazen mocht Trump een gouden toilet kunnen appreciëren, gezien zijn gekende voorliefde voor al wat goud is: zowel in zijn woningen als zijn privévliegtuig maakt goud een belangrijk onderdeel van het interieur uit. Maar de president lijdt naar eigen zeggen ook aan smetvrees, dus het is nog maar de vraag of hij zich op een toilet wil zetten dat een jaar lang gebruikt werd door museumbezoekers.

"1 procent kunst voor 99 procent"

Op de vraag waarom hij het toilet wilde uitlenen aan Trump, antwoordde Cattelan aan de Washington Post: “Het is een erg delicaat onderwerp.” Een echt antwoord op de vraag bleef hij schuldig. “Wat is de zin van het leven? Alles lijkt absurd tot we doodgaan en dan houdt het pas steek,”voegde hij er nog aan toe, vooraleer hij haastig inhaakte.

Cattelan weigert normaal gezien tekst en uitleg te verschaffen bij zijn kunstwerken en laat de interpretatie ervan aan het publiek over. Zijn gouden toilet noemde hij “één percent kunst voor de 99 percent”. “Wat je ook eet, een lunch van 200 dollar of een hotdog van 2 dollar, de resultaten zijn dezelfde wat het toilet betreft,” zei hij vorig jaar.

This must be the first day of our revolution to take back our beloved country from hatred, racism, and intolerance. Don't mourn, organize. Photo by #robertmapplethorpe Een foto die is geplaatst door null (@nespector) op 09 nov 2016 om 13:35 CET

Kritiek

Guggenheim-curator Nancy Spector maakt er geen geheim van dat ze geen fan is van Donald Trump. Onder andere op de dag na zijn verkiezing in 2016 schreef ze op Instagram: “Dit moet de eerste dag van onze revolutie zijn om ons land terug te winnen van haat, racisme en intolerantie.”

In augustus schreef ze nog op de blog van het Guggenheim dat Trump “erg luid weerklonk” tijdens de aanwezigheid van het gouden toilet in het museum. Volgens Spector was Trumps ambtstermijn “getekend door schandalen en gedefinieerd door de opzettelijke terugschroeving van talloze burgerlijke vrijheden, bovenop de ontkenning van de klimaatverandering die onze planeet in gevaar brengt.”

Spector weigerde zelf aan de Washington Post te reageren op het bericht over de e-mailuitwisseling aangaande de gouden toiletpot, maar een woordvoerster van het museum bevestigde het nieuws. Het Witte Huis heeft voorlopig nog niet gereageerd.