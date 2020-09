Gucci-familie in opspraak door seksueel misbruik kleindochter Alexandra Bob van Huet

11 september 2020

22u59

Bron: AD.nl 0 Schandaal in de Gucci-familie. Kleindochter Alexandra doet een boekje open over seksueel misbruik en lanceert haar stichting voor de bescherming van kinderen.



Alexandra Zarini (35) kleindochter van Aldo Gucci, de man die een klein Italiaans ambachtelijk bedrijf liet groeien tot een mondiale modegigant, heeft de verhoudingen in de miljonairsfamilie op scherp gezet. Volgens Zarini is ze van haar 6de tot haar 22ste seksueel misbruikt door haar stiefvader Joseph Ruffalo. En om het nog even erger te maken: met medeplichtigheid van haar moeder, Patricia Gucci, en haar grootmoeder Bruna Palombo, aldus Zarini.

De spraakmakende aanklacht is deze week ingediend bij de rechtbank in Los Angeles. Moeder Patricia zou haar dochter regelmatig hebben geslagen en soms hebben geprobeerd haar te wurgen. Stiefvader Ruffalo, een bekende figuur in de Amerikaanse muziekindustrie en manager van onder meer Prince and Earth, Wind & Fire, speelde dan de rol van beschermer. Naakt in bed wilde hij zijn stiefdochter troosten. De getraumatiseerde Zarini verklaart dat ze al van te voren wist wat er ging komen als ze ‘het ijs in zijn whiskyglas’ hoorde rinkelen. Ook zou haar stiefvader haar hebben aangemoedigd drugs te gebruiken. Ze werd wegens verslaving opgenomen in een kliniek.

Behalve in een formele aanklacht doet Alexandra Zarini haar verhaal in een video die ze online liet zetten. Ze komt ermee naar buiten, zegt ze, omdat ‘wij als samenleving onvoldoende doen om de meest kwetsbaren onder ons, onze kinderen, te beschermen’.

Dit gebeurt niet alleen bij andere gezinnen, in andere wijken of andere landen. Het is overal Alexandra Zarini

Zarini nagelt haar stiefvader vervolgens aan de schandpaal. “Als je denkt dat dit hier in Beverly Hills niet gebeurt, moet je weten dat mijn dader nog steeds in Californië woont, tijd doorbrengt in de countryclub Bel-Air en vrijwilliger is in de ziekenhuizen van jullie kinderen... Dit gebeurt niet alleen bij andere gezinnen, in andere wijken of andere landen. Het is overal… Toen ik werd misbruikt was er niemand die me beschermde. Dit komt veel te vaak voor en moet worden aangepakt.”

Meer dan vijftig miljoen Amerikanen zouden soortgelijke ervaringen hebben gehad maar durven er niet over te praten, aldus Zarini, die tegelijk met de rechtszaak een stichting is begonnen voor de goede zaak, de Alexandra Gucci Children’s Foundation.

Ziedend

De familie reageert ziedend op de ontboezemingen. De advocaat van haar stiefvader liet weten dat hij formeel niet op de hoogte is van een aanklacht maar dat het de familie kennelijk niet was gelukt deze ‘labiele dochter’ in de hand te houden. Moeder Patricia Gucci die in 2007 scheidde van Ruffalo (nadat haar duidelijk zou zijn geworden dat hij aan haar dochter had gezeten) ontkent dat ze medeplichtige was.

Toen de familie hoorde dat Alexandra vuile was buiten ging hangen, zou met onterving zijn gedreigd. Advocaten van de familie lieten haar weten dat ze op hun beurt gaan aanvoeren dat Alexandra destijds stijf stond van de drugs. “Niemand zal je geloven”, zo kreeg ze te horen.

In opspraak

Het is niet de eerste keer dat de Gucci-familie in opspraak is. Aldo Gucci werd op zijn 81ste veroordeeld tot een jaar cel wegens belastingontduiking. Patricia Gucci deed in 2016 een boekje open over het dubbelleven van haar vader, die ook nog een vrouw en drie zoons in Italië bleek te hebben. En een ex van Maurizio Gucci (kleinzoon van Aldo) zat in een moordcomplot om hem te laten vermoorden.

Het merk Gucci is inmiddels geen familiebedrijf meer maar momenteel eigendom van het Franse luxe conglomeraat Kering.