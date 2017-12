Gucci beschuldigd van belastingontduiking LB

10u26

Bron: Belga 0 REUTERS Gucci zou jarenlang Italiaanse activiteiten hebben aangegeven in Zwitserland, waardoor de Italiaanse fiscus 1,3 miljard euro misliep. Het beroemde Italiaanse modehuis Gucci zou in Italië belastingen hebben ontdoken. Vorige week vonden in het kader daarvan huiszoekingen plaats in de kantoren van Gucci in Milaan en Firenze, meldt het luxemerk vandaag.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa vermoedt het parket van Milaan dat Gucci jarenlang Italiaanse activiteiten heeft aangegeven in Zwitserland, waardoor de Italiaanse fiscus 1,3 miljard euro zou hebben misgelopen.

"Na een artikel over een controle door de fiscale politie in de kantoren van Gucci in Milaan en Firenze, bevestigt Gucci mee te werken met de autoriteiten, en het heeft vertrouwen in de rechtmatigheid en transparantie van zijn operaties", aldus Gucci vandaag.

Prada, Apple, Google

In 2013 moest Prada, een ander Italiaans luxemerk, al 470 miljoen euro terugbetalen aan de Italiaanse fiscus omdat het 10 jaar lang Italiaanse operaties in het buitenland had aangegeven. En ook technologiegiganten Apple en Google moesten om dezelfde reden respectievelijk 318 en 306 miljoen euro overmaken aan de Italiaanse fiscus, terwijl er momenteel nog een onderzoek loopt naar Amazon en Facebook.

Gucci noteerde in het derde trimester van 2017 een organische groei van 49,4 procent, na 48,3 pct en 39,3 pct in het eerste en tweede trimester. De omzet bedroeg in het derde trimester 1,5 miljard euro.