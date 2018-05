Guatemalaanse immigrante (20) doodgeschoten door grenspolitie VS lva

26 mei 2018

04u15

Bron: Reuters, The Guardian 0 Op 22 mei werd de 20-jarige Claudia Patricia Gómez Gonzáles uit Guatemala doodgeschoten door een Amerikaanse agent van de grenswacht. De dodelijke schietpartij vond plaats in Rio Bravo in Texas op de grens met Mexico. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk.

Claudia Gómez was afkomstig van het dorp San Juan Ostuncalco in de regio Quetzaltenango en behoorde tot de inheemse Maya-Mamcultuur. In een interview met de lokale media zegt haar moeder Lidia dat Gómez naar de VS was getrokken om geld te verdienen om verdere studies te betalen.

"Ze vertelde me dat ze aan de universiteit wou studeren maar wij hebben geen geld... we zijn arm en hier zijn geen jobs. Daarom reisde ze naar de VS - maar ze hebben haar vermoord. De immigratiedienst heeft haar vermoord", aldus haar moeder.

De omstandigheden van de schietpartij zijn onduidelijk. Volgens de Amerikaanse grenspolitie heeft een agent zijn vuurwapen minstens één keer afgevuurd toen een groep mensen, van wie hij vermoedde dat ze geen papieren hadden, zich weerden tegen arrestatie en aanvielen "met stompe objecten". Drie Guatemalaanse mannen die zouden geprobeerd hebben te vluchten werden gearresteerd.

De zaak wordt momenteel onderzocht door de FBI.

"We zijn geen beesten"

De tante van het slachtoffer, Dominga Vicente, riep de VS op haar landgenoten niet als beesten te behandelen.

"Aan de Amerikaanse regering vraag ik dat jullie ons niet behandelen als beesten enkel omdat jullie een machtig en ontwikkeld land zijn", zei Vicente in Guatemala City.