Guatemala volgt Amerikaans voorbeeld en opent ambassade in Jeruzalem kg

16 mei 2018

12u41

Bron: Belga 3 Guatemala heeft zijn nieuwe ambassade in Israël ingehuldigd in Jeruzalem. Het land volgt zo als eerste het controversiële voorbeeld van de Verenigde Staten om de ambassade in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

"Dit is een belangrijk moment voor de toekomst van onze burgers", zei de Guatemalaanse president Jimmy Morales tijdens de openingsceremonie. Guatemala heeft een "moedige beslissing" genomen, aldus Morales, die in Guatemala verdacht wordt van corruptie.

"Het is geen toeval dat Guatemala als een van de eersten zijn ambassade in Jeruzalem opent, jullie waren altijd al een van de eersten. Jullie waren het tweede land dat Israël erkende", zei de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu onder applaus van het publiek. "Op uw vriendelijke uitnodiging, ga ik tijdens mijn volgend bezoek aan Latijns-Amerika ook naar Guatemala", zei Netanyahu tegen Morales.

Paraguay verhuist later deze maand zijn ambassade naar Jeruzalem.

Tijdens een bezoek aan Venezuela aan het begin van de maand verzocht de Palestijnse president Mahmoud Abbas Latijns-Amerikaanse landen nog hun ambassade niet naar Jeruzalem te verhuizen. Hij noemde Oost-Jeruzalem daarbij "de hoofdstad van de Palestijnse staat."

Geweld na Amerikaanse verhuis

De inhuldiging van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem zorgde voor een gewelddadige piek in wekenlange demonstraties in de Gazastrook. Tijdens de gevechten werden 58 Palestijnen gedood door Israëlische troepen.

Israël veroverde het oostelijke deel van Jeruzalem tijdens de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1967 en annexeerde het gebied, maar dat werd internationaal nooit erkend.