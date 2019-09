Guatemala maakt zich zorgen over onrustwekkende drugsproductie KVE

19 september 2019

23u18

Bron: Belga 0 Guatemala is een belangrijk producent van cocaïne geworden, en de regering van dit Midden-Amerikaanse land maakt zich daar grote zorgen over. Onlangs werden er grote cocaplantages en clandestiene laboratoria voor de productie van geneesmiddelen ontdekt.

"Door de ontdekking van met coca beplante velden wordt Guatemala een cocaïneproducerend land", waarschuwde de Guatemalteekse minister van Binnenlandse Zaken Enrique Degenhart tijdens een persconferentie.

Plantages en drie clandestiene laboratoria werden vernietigd met behulp van het leger. Het laatste productiecentrum werd op 12 september ontmanteld in een bergdorp in het Caribisch gebied. Deze operaties werden uitgevoerd in 22 dorpen nadat drie soldaten waren gedood op 3 september door vermoedelijke drugshandelaren.

"Dit plaatst Guatemala in een totaal andere situatie vanuit het oogpunt van regionale veiligheid: we zijn niet langer alleen een doorvoerland" voor drugshandel, voornamelijk naar de Verenigde Staten, zei de minister.

Vijf helikopters zijn dinsdag in Guatemala aangekomen na onderhoud in de Verenigde Staten. Ze zullen worden toegewezen aan de politie in Guatemala om de productie en handel in cocaïne te bestrijden, zei hij. Cocaïnekartels gebruiken heel Midden-Amerika, inclusief Guatemala, om drugs te smokkelen en geld wit te wassen van mensenhandel.