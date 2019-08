Guatemala kiest voor conservatieve presidentskandidaat Giammattei IB

12 augustus 2019

04u45

Bron: ANP, Belga 0 Alejandro Giammattei heeft de overwinning bij de verkiezingen in Guatemala opgeëist. Ongeveer 85 procent van de stemmen is geteld en hij heeft 59 procent van de stemmen binnengehaald. Hij lijkt de centrumlinkse kandidaat en voormalige presidentsvrouw Sandra Torres te verslaan.

"Het was niet eenvoudig, maar het is gelukt. Het is een enorme eer dat ik president van dit land waar ik zoveel van houd mag worden", zei Giammattei die al voor de vierde keer meedoet aan de verkiezingen, dit keer met de nieuwe partij Vamos. "We gaan Guatemala opnieuw opbouwen", klonk het bij de kersverse winnaar. De president kan slechts één termijn van vier jaar dienen.

De nieuwe president staat direct flink onder druk. Hij moet de puinhoop opruimen die de huidige president Jimmy Morales volgens velen achterlaat. Morales, een voormalige tv-komiek, ligt al enkele jaren onder vuur wegens corruptievermoedens.

Corruptie en impopulaire maatregelen

Twee jaar geleden vroegen het parket en de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (Cicig) om de opheffing van de immuniteit van Morales. Hij zou zijn verkiezingscampagne in 2015 illegaal hebben gefinancierd. Hij zou 600.000 dollar niet hebben aangemeld bij de kiescommissie. Sindsdien probeert Morales de Cicig uit zijn land te verdrijven.

Daarnaast nam Morales onlangs nog een impopulaire maatregel waardoor mensen uit Honduras en El Salvador makkelijker asiel aan kunnen vragen. De Amerikaanse president Donald Trump had daarom gevraagd, zodat de asielzoekers niet verder trekken naar de Verenigde Staten.

Zestig procent van de inwoners van Guatemala leeft onder de armoedegrens.