Guardia Civil voert huiszoeking in zetel Catalaanse politie

11u47

De Spaanse politie-eenheid Guardia Civil voert dinsdag een huiszoeking uit in de zetel van de Catalaanse politie. Dat kadert in een onderzoek naar het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober, dat Madrid had verboden en door politiegeweld is besmeurd.