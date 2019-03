Guaido keert terug naar Venezuela en riskeert arrestatie bvb aw

04 maart 2019

18u01

Bron: Reuters, Belga, ANP 0 Na een rondreis door Zuid-Amerika is oppositieleider en zelfverklaarde president Juan Guaido geland op de luchthaven van Caracas in Venezuela. Hij lapte een reisverbod aan zijn laars en stak de grens over naar Colombia, om toe te zien op de leveringen van humanitaire hulp aan Venezuela. Daardoor riskeert hij nu gearresteerd te worden.

Vanmiddag arriveerde de zelfverklaarde interim-president op de luchthaven Maiquetía in de omgeving van de hoofdstad Caracas. Dat was te zien op beelden van de Venezolaanse televisiezender VPI. Juichende aanhangers omringden Guaido en zijn echtgenote al in de aankomsthal van het vliegveld. Hij klom later op het dak van een auto en stak zijn duim omhoog. De politicus reed vervolgens naar Caracas, waar hij duizenden fans te woord stond. Hij riep daar op tot een nieuwe demonstratie op zaterdag. "Heel Venezuela zal weer de straat op gaan. We zullen geen seconde rusten tot we vrijheid hebben", voorspelde de oppositieleider.

Ook ambassadeurs van Frankrijk, Portugal, Duitsland en Nederland wachtten Guaido op. “Hun aanwezigheid was ter bevestiging van de recente verklaring van de Europese Unie waarin aandacht wordt gevraagd voor de veilige terugkeer van Guaido naar Venezuela”, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Washington nam ook al een stelling in. “De veilige terugkeer van Juan Guaido naar Venezuela heeft voor de VS primair belang. Elke soort van afdreiging, geweld of intimidatie tegen hem zal niet worden getolereerd”, schreef de Amerikaanse vicepresident Mike Pence op Twitter.

.@JGuaido’s safe return to Venezuela is of the highest importance to the U.S. Any threats, violence, or intimidation against him will not be tolerated & will be met with swift response. The world is watching - Interim President Guaido must be allowed to re-enter Venezuela safely. Vice President Mike Pence(@ VP) link

Interim-president

Parlementsvoorzitter Juan Guaido had Venezuela ongeveer anderhalve week geleden verlaten, ondanks een uitreisverbod. Daarom kan hij gearresteerd worden na zijn terugkeer. Hij stak de grens met Colombia over voor een actie om hulpgoederen naar zijn vaderland te laten brengen. De oppositieleider bezocht vervolgens meerdere regionale bondgenoten, waaronder Brazilië, Argentinië, Paraguay en Ecuador.

Guaido heeft zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Hij verzet zich zo tegen de herverkiezing van Maduro, die het parlement als onwettelijk heeft gekwalificeerd. De Europese Unie, die net als de Verenigde Staten en verschillende Zuid-Amerikaanse landen Guaido steunt, wil een politieke oplossing voor het conflict in de vorm van nieuwe verkiezingen. Maduro krijgt dan weer de steun van Rusland, China en lokale bondgenoten Cuba, Nicaragua en Bolivia.

