Guaido keert morgen terug en roept op tot protest. EU waarschuwt Maduro: “Arresteer hem niet” lva hr bvb

03 maart 2019

17u51

Bron: Belga 7 Na een rondreis door Zuid-Amerika is oppositieleider en zelfverklaarde president Juan Guaido van plan om morgen terug te keren naar Venezuela. Op Twitter heeft hij opgeroepen om zijn terugkomst aan te grijpen om te manifesteren. De Europese Unie heeft de Venezolaanse overheid gewaarschuwd om Guaido niet op te pakken. Volgens de EU zou een arrestatie de situatie in het land nog verder doen escaleren.

"Elke maatregel die de vrijheid, de veiligheid of de persoonlijke integriteit van Juan Guaido in gevaar zou kunnen brengen, zou een enorme escalatie betekenen van de spanningen en zou leiden tot een sterke veroordeling van de internationale gemeenschap", aldus EU-hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini in een persbericht. "De leden van het parlement genieten immuniteit, die volledig gerespecteerd moet worden.” Mogherini voegt daar nog aan toe dat parlementsleden hun mandaat zouden moeten kunnen uitvoeren zonder dat zij of hun familieleden worden geïntimideerd.

Parlementsvoorzitter Guaido heeft zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Hij verzet zich zo tegen de herverkiezing van Maduro, die het parlement als onwettelijk heeft gekwalificeerd. Guaido lapte een reisverbod aan zijn laars en stak vorige vrijdag de grens over naar Colombia, om toe te zien op de leveringen van humanitaire hulp aan Venezuela. Sindsdien bezocht hij verschillende Zuid-Amerikaanse landen, zoals Brazilië, Paraguay, Argentinië en Ecuador. “Ik kondig mijn terugkeer naar het land aan. Ik roep het Venezolaanse volk op om morgen om 11.00 uur bijeen te komen over het hele land”, zo schrijft Guaido.

#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! Juan Guaidó(@ jguaido) link

De terugkeer van Guaido vormt een uitdaging voor president Nicolas Maduro. Hij moet beslissen of hij de man al dan niet zal oppakken. Bij een arrestatie dreigt een hevige internationale reactie. Laat hij Guaido ongemoeid terugkeren, dan ondermijnt de oppositieleider met succes de autoriteit van Maduro.

De Europese Unie, die net als de Verenigde Staten en verschillende Zuid-Amerikaanse landen Guaido steunt, wil een politieke oplossing voor het conflict in de vorm van nieuwe verkiezingen. Maduro krijgt dan weer de steun van Rusland, China en lokale bondgenoten Cuba, Nicaragua en Bolivia.

Rusland wil overleg met VS

Rusland wil met de Verenigde Staten overleggen over de toestand in Venezuela. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo.

In het gesprek veroordeelde Lavrov Amerikaanse dreigementen tegen de ‘legitieme regering’ van president Nicolás Maduro, meldde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Kremlin waarschuwde al eerder dat bemoeienissen van de VS met Venezuela onaanvaardbaar zijn en suggesties van militair ingrijpen gevaarlijk.

Rusland zal er alles aan doen om militaire interventie van de VS in Venezuela te voorkomen, zei voorzitter van de Federatieraad, de Russische ‘Eerste Kamer’, Valentina Matvienko volgens persbureau Tass tegen de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodriguez. “We hebben schrik dat de Verenigde Staten provocaties ensceneren om bloedvergieten uit te lokken en een reden en voorwendsel te vinden voor een interventie in Venezuela”, aldus Matvienko.