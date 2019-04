Guaidó is onschendbaarheid kwijt IB

03 april 2019

03u30

Bron: Belga 0 De Grondwetgevende Vergadering in Venezuela, die de regering getrouw is, heeft de parlementaire onschendbaarheid van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó opgeheven. Dat zegt de voorzitter van de assemblee, Diosdado Cabello vandaag in Caracas.

De oppositieleider kan nu gearresteerd worden. Er lopen al twee onderzoeken tegen Guaidó. Recent werd hem gedurende vijftien jaar verboden om een politiek mandaat op te nemen. De Verenigde Staten dreigden al meermaals met zware consequenties als Guaidó zou opgepakt worden of hem iets zou overkomen.

Guaidó levert al meer dan twee maanden een bittere machtsstrijd met de omstreden president Nicolás Maduro. Op 23 januari riep hij zichzelf uit als overgangspresident en trok hij de legitimiteit van Maduro in twijfel. Als voorzitter van het Venezolaanse parlement, dat gecontroleerd wordt door de oppositie, eiste Guaidó het aftreden van Maduro, het aantreden van een overgangsregeling en het uitroepen van vrije verkiezingen.

Onschendbaarheid opgeheven

Verschillende landen, waaronder de VS, hebben Guaidó al erkend als rechtmatige interim-president. Rusland, China en Cuba steunen Maduro. Ook het machtige Venezolaanse leger blijft achter Maduro staan. Het Hooggerechtshof in Venezuela, dat ook geldt als Maduro-getrouw, vroeg maandag om Guaidó's onschendbaarheid op te heffen. Het hof deed dat omdat Guaidó zich niet had gehouden aan een verbod om het land te verlaten.