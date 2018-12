Gsm-verkeer moet gewelddadige dood Nederlandse filmmaker van Luijn (34) ophelderen Caspar Naber

30 december 2018

19u46

Bron: AD 1 Een rechter op Mallorca heeft een onderzoek bevolen naar het gsm-verkeer van de hoofdrolspelers in de zaak van de doodgeslagen Nederlander Wouter van Luijn. Dit voor het ophelderen van tegenstrijdigheden in de verklaringen van de verdachte en getuigen, melden plaatselijke media.

Het uitlezen van de gsm’s kan daarbij helpen. Zo wordt duidelijk wie zich waar en hoe laat bevond op vrijdag 13 juli omstreeks 04.00 uur. Filmeditor Wouter van Luijn (34) uit Amsterdam werd toen doodgeslagen in dé drugswijk van Mallorca. Hij wilde er naar verluidt cocaïne kopen.

Verdachte Adrian F. (19) verklaarde aanvankelijk dat hij toevallig langs de wijk reed en stopte omdat een groepje jongeren iemand in elkaar sloeg. Hij zou hebben geprobeerd het bewusteloze slachtoffer weer bij kennis te krijgen en hem na vergeefse pogingen naar het ziekenhuis hebben gebracht.

Lichte klap

Later beweerde de Spanjaard, volgens plaatselijke media een dealer, dat hij Van Luijn een lichte klap gaf toen ze ruzie kregen omdat de Nederlander wildplaste in de beruchte wijk. Daarna zakte Van Luijn volgens hem in elkaar en kreeg stuiptrekkingen. Zigeunerclans zouden F. gedwongen hebben het slachtoffer mee te nemen omdat ze geen problemen in hun wijk wilden.

Drie getuigen bevestigden in september F.'s eerste verhaal. Het trio bestaat uit een taxichauffeur die Wouter van Luijn naar de drugswijk reed en twee Spaanssprekende mannen - een Pakistaan en een Tunesiër - die de Nederlander als tolk vergezelden.

Krachtige klap langs achteren

Een inwoner uit de wijk San Banyo ontkrachtte F.'s tweede verklaring. Volgens deze getuige kwam de Nederlander niet om het leven als gevolg van een ruzie maar van een aanval van achteren. “De verdachte gaf de Nederlander een krachtige klap op het achterhoofd. Het slachtoffer strompelde nog een paar passen, viel toen op de grond en stond niet meer op”, verklaarde hij.

Door de klap barstte een aneurysma in Van Luijns hersenen (ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders) waardoor hij een hevige bloeding kreeg tussen schedel en hersenen die hem fataal werd. Zonder deze al bestaande aandoening zou de Nederlander vermoedelijk niet zijn gestorven, verklaarden politiebronnen tegenover plaatselijke media.

Beroving

De verklaring van deze vierde getuige bevestigt het vermoeden van de politie dat F. de Nederlander neersloeg om hem te beroven. Van Luijn zou de Spanjaard opvallend zijn portemonnee met daarin 700 euro hebben getoond toen hij drugs wilde kopen van een dealer. Daarop zou F. hem hebben neergeslagen.

Medische rapporten

De onderzoeksrechter wacht ook nog op medische rapporten over de ernst van de verwondingen die Wouter van Luijn opliep en over de aangeboren zwakke plek in zijn hersenen. De vraag bij dat aneurysma is of het de dood van Van Luijn veroorzaakte.

Op basis van de onderzoeksresultaten beslist de rechter of F. wordt vervolgd voor doodslag (opzettelijk van het leven beroven) of dood door schuld (geen opzet).