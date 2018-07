Gsm's en horloges afgeven: Britse ministers bij elkaar voor cruciaal brexit-conclaaf Airbus-topman: "Regering heeft echt geen idee hoe ze de EU ordentelijk kan verlaten" TT

06 juli 2018

10u49

Bron: ANP, Reuters, The Guardian 0 De Britse regering komt vandaag vanaf 11 uur Belgische tijd in conclaaf bij elkaar in Chequers, het landhuis van de premier ten noordwesten van Londen. De ploeg van Theresa May moet er eindelijk tot een gezamenlijk standpunt komen over de brexit. Uit vrees voor lekken moeten alle ministers hun gsm's bij binnenkomst afgeven. Wie vanavond niet akkoord kan gaan met het standpunt, moet ontslag nemen, zou May haar ministers volgens de Britse pers gezegd hebben.

Bedoeling van de topbijeenkomst in de zomerresidentie van de premier is om eindelijk een gezamenlijk standpunt te bepalen over de gewenste handelsrelatie met de EU na de brexit. Binnen de regering heersen grote spanningen tussen aanhangers van de harde lijn die het land volledig willen loskoppelen van de EU en voorstanders van toch nog een of andere vorm van samenwerking.

De schrik voor lekken zit er diep in. Gisteren al lekte in de pers een voorstel uit van premier May waarin ze poogde een 'derde weg' te bewandelen. Brexiteers in de regering en het parlement schoten het echter meteen af. "Dit is geen brexit, hiermee worden we een vazalstaat van de EU", aldus een invloedrijk parlementslid. Brexit-minister David Davis noemde het plan "onwerkbaar".



Afgelopen nacht zat minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, binnen de regering zowat de leider van het harde brexit-kamp, samen met een aantal medestanders binnen de regering om de strategie van de gesprekken met May te bepalen.

"Regering heeft echt geen idee"

Vliegtuigbouwer Airbus heeft de regering ondertussen opnieuw gewaarschuwd voor een 'harde' brexit, waarbij het land de EU zonder overeenkomst zou verlaten. Volgens ceo Tom Enders heeft de ploeg van May "geen idee" hoe ze de EU kan verlaten zonder al te veel schade voor de Britse economie.

"De zon schijnt volop boven het Verenigd Koninkrijk", sprak Enders bij het begin van de grote luchtvaartshow van Farnborough. "Het Engelse team gaat naar de finale, de Royal Air Force bereidt zich voor op zijn honderdste verjaardag, en de regering heeft nog altijd geen idee of concensus over hoe ze de brexit moet uitvoeren zonder al te grote schade."

Airbus waarschuwde twee weken geleden dat het een deel van zijn productie zou kunnen weghalen uit het Verenigd Koninkrijk indien het tot een harde brexit komt. Ook autobouwers Jaguar Land Rover en Rolls-Royce lieten deze week soortgelijke geluiden horen. Indien door de onzekerheid geplande investeringen niet kunnen doorgaan, zou dat duizenden Britse jobs kunnen kosten.

Enders noemde die onzekerheid "zeer jammer". "We zullen zien wat er vandaag uit de bus komt: witte rook, zwarte rook, of geen rook."