Gruwelijke rituelen bij sekte: politie vindt massagraf met 6 kinderen in Panama

AW

16 januari 2020

21u15

Bron: ANP

0

De Panamese autoriteiten hebben een graf aangetroffen met de lichamen van zes kinderen en een zwangere vrouw. Dat gebeurde een dag nadat een inval was gedaan bij een sekte in het afgelegen gebied in het land. De doden zijn waarschijnlijk slachtoffer geworden van bizarre exorcismerituelen.