Gruwelijke foto toont olifant met afgehakte slagtanden en slurf PVZ

19 juli 2019

15u54

Bron: Daily Mail, metro 6 Justin Sullivan, een Zuid-Afrikaanse fotograaf, heeft een wrede foto gedeeld waarmee hij het toenemende probleem van genadeloze stropers wil aankaarten. Op de luchtfoto is een gedode olifant te zien, zijn afgehakte slagtanden en slurf liggen naast het dier.

Documentairemaker en fotograaf Justin Sullivan kon het vreselijke beeld van de gedode olifant vastleggen met een drone in Botswana. Hij maakte de foto naar eigen zeggen om het groeiende probleem van de gruwelijke stroperij aan te tonen. De stropers zijn uit op ivoor en hakken daarbij de slurf en slagtanden van olifanten af. De slurf wordt van de levende olifant afgesneden, zodat het beest sneller doodbloedt. De foto laat zien hoe de stropers de gewonde dieren nadien voor dood achterlaten.



De foto is nu geselecteerd voor de prestigieuze Andrei Stenin International Press Photo-wedstrijd.

Drone

De 28-jarige fotograaf zei dat hij aan het filmen was voor een privébedrijf in Botswana toen hij parkwachters hoorde praten over de gestroopte olifant. Hij vroeg onmiddellijk om naar de site te worden gebracht. Bij aankomst gebruikte hij een drone om het beeld vast te leggen.

Volgens hem biedt de foto met een drone een perspectief dat je vanop de grond nooit zou kunnen zien. “De hoge hoek die van boven naar beneden kijkt, toont isolatie en benadrukt niet alleen de fysieke ontkoppeling van het dier, maar ook onze ontkoppeling van de situatie”, zei Sullivan volgens Daily Mail. Daarom koos hij voor de passende titel ‘Disconnection’ (ontkoppeling).

Ban op stropen opgeheven

Sullivan nam de foto nadat het verbod op stropen in Botswana in mei werd opgeheven. Volgens president Mokgweetsi Masisi nam de regering die beslissing wegens “toenemende conflicten tussen mensen en olifanten”. Deze beslissing wekte uiteraard protest op bij verschillende milieubeschermingsorganisaties. Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat het stropen in Botswana sterk toeneemt met een geschatte stijging van 593 procent van het aantal verse karkassen dat gevonden werd tussen 2014 tot 2018.