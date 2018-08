Gruwelijke beelden van huiselijk geweld met dodelijke afloop zetten Brazilianen aan tot denken Annick Wellens

08 augustus 2018

21u06

Bron: New York Times 2 Brazilië stond de afgelopen dagen in rep en roer door enkele gruwelijke beelden die de nationale televisie uitzond. De scènes tonen hoe een man zijn vrouw hardhandig aanpakt en benadrukken het belang van ingrijpen. Het huiselijk dispuut kende een dodelijk einde.

De zwart-witbeelden werden gefilmd door enkele veiligheidscamera's in het gebouw waar het koppel woonde. Daarop zie je hoe een man zijn vrouw schopt en de lift induwt wanneer ze probeert te vluchten. Nog geen twintig minuten later verschijnt de man opnieuw in de lift, met bebloede handen. Hij keert terug met het levenloze lichaam van zijn vrouw, dat enkele minuten daarvoor van hun balkon viel.



De videobeelden tonen de ernst van huiselijk geweld en gingen al snel viraal. Tenslotte wordt bijna een op de drie Braziliaanse vrouwen ermee geconfronteerd. De dader is bij vijftig procent van die vrouwen een huidige of voormalige vriend.

Protest op sociale media

Zowel op Twitter als op Instagram wordt er luidkeels geprotesteerd. Het instagramprofiel dat de zus van het slachtoffer maakte (TodosPorTatiane), telt intussen al 114.000 volgers. En op Twitter moedigde #MetaAcolher (of graag gedaan) anderen aan om een stokje te steken voor huiselijk geweld.

Se notar comportamentos ou machucados suspeitos em mulheres próximas a você #metaacolher e disque 180. #LeiMariaDaPenha pic.twitter.com/UQDX3yyR4j — Conexão Saúde RJ(@ SaudeGovRJ) link

Wat thuis gebeurt, zijn niemand anders zijn zaken

In de Braziliaanse cultuur is het immers niet oké om je te moeien met iemand anders zijn huwelijksleven. Maar huiselijk geweld zou daar een uitzondering moeten zijn. “Als iemand om hulp vraagt, steek je een stokje voor het geweld. Bel de politie en voorkom zulke gruwelijke moorden als die van Tatiane”, weerklinkt het.

“[#Femicide] stems from macho culture and failure of gov's to prevent and prosecute these crimes.” https://t.co/1oDdI9eVKu #Brazil #Carnaval pic.twitter.com/OZ1BW1uyiQ Women Under Siege(@ WomenUndrSiege) link

#Femicide

Daarnaast tweette veel Brazilianen een boodschap gevolgd door #Femicide. Dat is een samenraapsel van ‘femin’ en ‘homicide’. De hashtag doelt dan ook op mannen die vrouwen zien als hun bezit en ook handelen naar dat gedachtegoed. Letterlijk staat 'femicide' voor het doden van vrouwen, gewoon omdat ze vrouw zijn. Uit cijfers blijkt dat dat vooral een probleem is in Latijns-Amerika. Jaarlijks sterven er namelijk duizenden vrouwen als gevolg van een zogenaamde 'femicide'.

Opgelet: expliciete beelden!

