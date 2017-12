Gruwelijke beelden: bus rijdt voetgangerstunnel in, minstens 4 doden en 15 gewonden rvl SI

13u37

Bron: Twitter, Sputnik, Eurasiadiary, Belga 1499 Eurasiadiary Een beeld van het verschrikkelijke ongeval. In Moskou is vanmiddag een bus een voetgangerstunnel ingereden. Daarbij zijn minstens vier dodelijke slachtoffers gevallen. Vijftien anderen raakten gewond. De precieze omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Mogelijk ligt een technisch defect of een stuurfout aan de basis.

Zeker vier mensen zijn volgens de autoriteiten om het leven gekomen toen een bus in Moskou van de weg raakte. Het voertuig reed een trap af bij een ondergrondse doorgang voor voetgangers. De 58-jarige buschauffeur is opgepakt.

Het incident vond plaats op één van de drukste wegen in de Russische hoofdstad, vlakbij metrostation Slavjanski Boelvar. Foto's tonen dat het beschadigde voertuig uiteindelijk tot stilstand kwam aan de onderkant van de trap.

De politie in de Russische hoofdstad gaat uit van een ongeval, bericht persbureau Interfax. De autoriteiten vermoeden dat er sprake was van een fout van de bestuurder of een defect aan de bus. Een bron binnen de politie bevestigde tegenover persbureau TASS dat niet wordt gedacht aan een terreuraanslag. "De chauffeur kon zijn voertuig niet onder controle houden."

"Uiteraard onderzoeken we alle versies van wat gebeurd is", zei een anonieme, geïnformeerde bron aan het agentschap Interfax. Volgens die bron wordt op basis van de huidige elementen uitgegaan van een technisch defect aan de bus. Een andere, eveneens anonieme bron, meldt aan hetzelfde agentschap dat niet wordt uitgegaan van een terreurdaad.

Waarschuwing: schokkende beelden

Op schokkende beelden van een bewakingscamera die verspreid werden op Twitter, is te zien hoe verschillende voetgangers onder de bus terechtgekomen.

Пятый канал публикует видео жуткой аварии в Москве, где автобус протаранил толпу людей. По предварительным данным, пострадали около 15 человек: https://t.co/sRXRH6a2ZT



Число погибших в аварии с автобусом в Москве достигло четырёх человек: https://t.co/rz0FTbbsRC#дтп #Москва pic.twitter.com/I26caE0vwl — Пятый канал Новости (@5tv) December 25, 2017